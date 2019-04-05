【自己社區自己救】西貢南圍建豪宅　村民聯署反對：塞車塞到黐線

為解決迫在眉睫的房屋需要，政府計劃在西貢公路以東，即南圍村及響鐘村附近土地興建230個豪宅單位。規劃署於3月頭知會西貢區議員，惟有村民指直到3月尾才得悉消息，隨即發動聯署聲言反對建屋計劃。村民批評，目前區內交通系統已不勝負荷，豪宅建成後必定導致擠塞更嚴重。 攝影：黃桂桂

綠化土地改建最高11米住宅

據悉規劃署將於5月7日在西貢區議會上討論有關《白沙灣分區計劃大綱核准圖編號S/SK-HH/6》事宜，其中一個項目為將西貢公路以東土地由「綠化地帶」改劃為「住宅（丙類）」地帶，最高地積比率限定為0.35倍，最大上蓋面積為40%，最高建築物高度為11米（一層開敝式停車間上加兩層）。

惟南圍村村民成元嬌斥，「村民完全唔知呢度要起豪宅！」她於3月尾方從西貢鄉事委員會得知政府有意在南圍村及響鐘村興建多幢豪宅別墅，認為政府沒事先知會村民是剝削村民知情權，形容「乜政府做嘢咁鬼祟」，故去信規劃署反對。

建屋計劃村民蒙在鼓裡

規劃署回覆成元嬌指，署方已於3月1日通知民建聯白沙灣區議員邱戊秀有關建屋計劃。成元嬌稱有人未就計劃通知村民，村民一直被蒙在鼓裡，直至3月22日得知計劃後，自行撰寫反對信及發動聯署，收集村民簽署，以反對建屋計劃，共獲368名合資格村民簽署。

有村民擔心，若南圍村再建豪宅，恐當區交通不勝負荷。（黃桂桂攝）

憂建屋後加劇交通擠塞

至於反對原因，成元嬌指，興建大量六層高別墅後，會引致交通擠塞。她說現時南圍只有一條車路出村口，早晚繁忙時段都會出現長長的車龍，若再加插230個住宅單位，而每戶估計有一至兩部車，將會對南圍村的交通帶來沉重壓力，加劇擠塞情況。「現時由清水灣出彩虹，每朝7至10時都排車龍，而由西貢公路出坑口，每朝繁忙時段在必經的迴旋處都會塞車。」

再建豪宅憂影響生態

成元嬌又指，負責南圍村的中華電力職員今年1月底告訴她，現時南圍村的供電設施已經飽和，「若興建這麼龐大的豪宅，對整個南圍村的供電都會構成壓力，恐怕會不勝負荷。」另一方面，她亦擔心建築工程會污染南圍村河，破壞生態環境。「自從私人屋苑御采河堤在上游興建後，部分建築廢料被傾倒入河中，做成淤塞及發出臭味」，憂慮再建豪宅情況會進一步惡化。

成元嬌：「自從私人屋苑御采河堤在上游興建後，部分建築廢料被傾倒入河中，做成淤塞及發出臭味」，憂慮再建豪宅情況會進一步惡化。

村民：「依家已經塞車塞到黐線！」

記者到南圍村視察，發現南圍村出西貢市中心或九龍只能走西貢公路，而由南圍村出西貢公路，更只有一條單線雙程行車的南圍路。南圍村原居民邱女士稱，「（豪宅建成後）一定塞車啦！依家已經塞車塞到黐線，星期一至五朝早好塞，一塞就大半個鐘。仲要呢條路（南圍路）又窄，人多車多好危險。」

另一南圍村原居民成先生則指，南圍是出西貢的尾站，巴士、小巴由西貢市中心出來已經滿座，經常上不了車，「好麻煩！」他又稱，「附近啲屋苑越起越密，呢條村嘅人口已經飽和。聽講起豪宅嘅話會收窄我哋村界，村民都好反對。」