【學生回憶】大埔唯一家政行六月底結業　網民：家政功課好幫手

大埔「家政行」於區內屹立30年，自上年11月起就傳來結業消息。近日「家政行」再傳來結業消息，店鋪負責人在接受訪問時確認結業一事，又指「家政行」只會營運至下月底。結業一事傳出，大批區內市民紛紛在網上留言感到不捨及可惜。

本月26日網上群組「Tai Po 大埔」貼出大埔紡織用品店「家政行」結業消息，引來大量網民留言感不捨，直指「家政行」是不少市民學生年代的回憶，更有網民留言指「我中學時期嘅家政功課就係佢幫我搞掂㗎啦」；不過，有人卻指「家政行」不是結業，而是搬到位於大埔墟的大日子商場繼續營運。

老闆娘凌太今年八十多歲，去年接受訪問時曾稱不捨區內居民。（資料圖片／黃文軒攝）

記者致電大埔「家政行」查詢結業一事，負責人確認結業消息，並指「家政行」將營運至六月底，目前正在進行大清貨。但他就澄清指無意另覓舖位營運，「家政行」將光榮結業，對有人指將搬到別個商場營運，他說是一場誤會，「可能之前同過街坊提起，話想搵舖位做，但係睇過大日子商場只得20呎舖位，點樣將而家300呎舖位搬過去呢？」負責人又透露，「家政行」於結業後，舖位將出租至眼科醫生，估計原有舖位會變成眼鏡店或眼科診所。

當年開業全是凌太主意，就找來媳婦結伴開店，成為全大埔第一家家政用品店。（資料圖片／黃文軒攝）

大埔「家政行」於1987年開業，30年來屹立在大埔廣場一隅，多年來為區內唯一一間家政用品店，不少區內中學生都會到店選購家政用品。「家政行」於去年開始傳出結業消息，當時老闆娘凌太曾接受香港01訪問時指，早在數年前就開始有意結束家政行生意，雖然對老街坊及家政師傅感到不捨，但由於近年消費模式改變，人們多數到淘寶或深水埗買紡織材料，收入下跌而結業。