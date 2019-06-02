【終極劏房】一屋劏40棺材房　醫生鏡頭紀錄住屋苦況：如籠中鳥

一個單位，劏成四十間棺材房，走廊只得兩塊磚瓦的闊度，每間房子只容得了一張床。這種猶如監獄的生活環境，確切地存在於香港。熱愛拍攝自然生態的張榮麟醫生，年前報讀了攝影課程，因為一份功課走入社區，由原先拍攝雀鳥，轉為拍攝露宿者，再到不同惡劣住層環境中拍攝。他頓時發現，人的生活並不比動物好，「望到那些露宿者，其實好像雀鳥被籠困著一樣。」 張醫生走訪各區板間房、天台屋、棺材屋和籠屋，「北角、銅鑼灣和牛頭角都有，一般人印象就只有深水埗，但其實區區都有。」一年間，他拍下了千張香港低下層住屋的情況，嚴選了近百張照片，六月七日至九日在灣仔舉辦展覽，展覽定名為「The Forgotten」，「他們是富裕的香港中，被遺忘的一群。」

醫生的工作就是繁忙和重覆，每日就是不停應診，專科醫生更是千篇一律。在繁忙的生活中，專科醫生張榮麟找到攝影這門興趣，讓自己在工作後短暫抽離。張醫生喜歡大自然，特別是雀鳥，不論自由飛翔的模樣，還是悲傷的籠中鳥，雀鳥百態都給他一一拍下。

張榮麟醫生深入社區，拍下千幅基層住屋照，嚴選百張作相展，於六月七日至九日灣仔EastPro Gallery免費展出。（廖俊升攝）

由影雀到影人 「覺得露宿者好像鳥一樣被人困住」

一年前張醫生報讀了遙距攝影碩士，攝影靈感不斷突破，「開頭都是影雀，後來發覺飛鳥不特別，便影籠中鳥，繼而影動物園的動物，一路延伸。」後來路經深水埗，看見一個畫面，衝擊了他對攝影的想法，「一次路經深水埗天橋看見好多露宿者，那時覺得露宿者好像籠中鳥一樣受困。他們是沒有地方住所以才睡在街上。」

張醫生嘆，香港如此富裕仍有籠屋，「他們將所有家當都放在籠內，然後自己又睡在裡面，看像街市的雞籠。」（張榮麟醫生提供）

深入各區惡劣住房

「深水埗天橋多是聚集越南癮君子，當時政府要趕走露宿者，說癮君子不檢點嚇到路人，又怕針筒傳染病毒。我去和他們聊天時，正好有義工派日用品給他們，然後他義工去另一個公園，我又跟著他們去。」一年前的機遇，讓張醫生接觸到不同的露宿者，繼而延伸了另一個想法，「跟著義工去看板間房、棺材房，到最後影天台屋，思路就是這樣延伸下去。」

棺材房的住客主要以電飯煲住食，張醫生直言：「乜都要靠電飯煲。」（張榮麟醫生提供）

影人的最大困難是溝通

張醫生說，影人最大的難題是溝通，「如何令他讓你影，不要令他對你產生厭惡，如果就這樣拿一支鏡頭影，試過了，死梗！」他開始跟教會志願者探望露宿者，定期派物資給比佢地，「先打破了隔膜便有計傾。」影人給他有一份成功感，「影在剎那間，掌握那個機會，影不到就影不到，不像動物一樣等牠們飛過來吃東西。」

張醫生認為，影人的關鍵在於溝通，「有話題就易，就這樣行過去影就不可能。」（廖俊升攝）

一個單位劏40間棺材房

走訪全港各區多間惡劣住屋，張醫生最深刻的是一間深水埗房屋。當時他跟隨義工走上一層舊樓，起初以為是普通的板間房，一開門只見漆黑一片，走廊沒有光管，要靠手提燈光照明。房子間格擠逼，走廊只有兩格瓦磚的闊度，他們橫著身子穿著窄巷。沿著走廊行，數到兩邊各自間了十間棺材房，上下層各五間，每間都有住客，有住客因房間太小，要將腿伸出走廊。他們走到第二個門口，開門又看到同一款間格的二十間棺材房，「一個單位就間了四十間棺材房，好震撼……」

一個單位劏40間棺材房，張醫生說這條走廊漆黑一片，要將相機較至最高曝光才能拍攝。（張榮麟醫生提供）

棺材房每月租金約2000

「住客都很好心，叫我們不要太過靠近牆走，因為有木蝨。」張醫生說，這裡的房間細小和衛生差，房間沒有窗戶，所以有住客在房間的木板上安裝了抽氣扇，也因為太過擠逼，只能用上中央冷氣，「有人特意去住，幾日便被木螫咬得要看醫生，殺蟲水像是洗頭水和牙膏等的日用品。」



這種年代的香港，竟然還有這種生活環境，「沒有辦法，他們沒有錢。」張醫生指，這裡的棺材房租金介乎每月2000至2200元，「下層貴200元，因為下層不用爬上爬落。」而這種板間房在港島也有，「北角、銅鑼灣和牛頭角都有，一般人印象就只有深水埗，但其實區區都有。」

棺材上格床月租2,200，下格月租2,000。（張榮麟醫生提供）

露宿者為生存變通 改裝公園凳成睡床

生活困苦下，有人連棺材房也不能住，要露宿康文署的公園。然而，長凳設計成為露宿者作息的障礙，「政府不讓你打橫躺下，設計了幾條鐵欄拱起在凳上。」張醫生說，露宿者也見招拆招，「有露宿者趁別人裝修拆了道門，他們就放了道門上去凳上，當是床一樣；有個伯伯延長凳子，放個睡袋上去睡覺。」

有露宿者放了一道門在拱起的鐵欄上，然後自己睡在門上，還取了一卷廁紙作枕頭。（張榮麟醫生提供）

人的世界比動物複雜

在張醫生的相機下的大自然總是充滿生命力，小鳥振翅高飛；但人恰恰相反，活像行屍走肉。張醫生說，自然界弱肉強食，要避開天敵，又不太長命，求存意識可能比人更強，「人的世界很複雜，因為人有思想。動物好簡單，食、傳宗接代、築巢、餵兒、交配……牠們就是想這些。」

相展集中在露宿者、板間房及棺材房、天台屋三個主題。（廖俊升攝）

無錢無地如困局

工資低、難上樓，土地資源又有限，這是困局嗎？「好多社工叫他們輪公屋，但其實很難，單身戶也要等很久，叫他們輪公屋即係等死，記得有個露宿者說，『你叫我輪公屋，不如輪骨灰龕好過啦』。最近又死了三個，好灰，他們沒有生存希望。」張醫生說，希望政府提供多一點宿舍給他們，紓緩問題，「我相信做到的，政府不做而已。又不想令到他們有惰性，所以要他們出去工作，但有些人是做不了工，可能是身體問題，所以要想辦法。」

辦相展冀社會關注被遺忘的一群

「這群人是在富裕的香港社會中，被遺忘的一群。拍下這輯照片，希望讓香港人關注他們，也想令年青人知道，其實有人比自己所住的更差。」張醫生在6月7日至9日假灣仔EastPro Gallery，舉辦了一個名為「The Forgotten」的免費公開攝影展，並會在場發布一本新書，希望公眾持續關注這個議題。