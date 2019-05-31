【廢校重生】大埔佛教大光中學原址再辦學　生活書院覓址再續旅程

大埔前佛教大光中學於2006年因收生不足面臨被「殺校」，後來學校與另一學校在區內合併，原校舍因此凋空數年。直至2014年，有非牟利慈善學習中心「生活書院」進駐，舉辦不同生命教育活動，為校舍帶來新面貌。不過近日，前佛教大光中學所屬團體佛教道場大光園表示，有團體有意在原址重新辦學，意味着扎根區內五年的「生活書院」需要遷走。臨別之前，來聽生活書院總監說起過去書院種種故事。

1962年，佛教道場大光園於大埔創立佛教大光中學，惟學校在06／07年度因收生不足面臨殺校，後來與區內佛教慈航智林紀念中學在2009年合併，在大埔區內得以續辦。至於前佛教大光中學原址在凋空數年後，由非牟利慈善學習中心生活書院於2014年在空置校舍原址開辦。

幾年間，機構多次舉辦與環境或文化藝術有關的工作坊及市集。（受訪者提供）

因空置校舍而生

生活書院總監嚴惠英（Eno）說起當初辦生活書院的因由：「我自己有學佛，透過學佛團體，才得知大光園需要找人幫忙營運前佛教大光中學，於是借這個機會，一群一起學佛的朋友才在想，不如辦一個機構推廣生命教育，才開始了生活書院這件事。」她與一眾朋友組成生活書院班底，後來更因此註冊成非牟利慈善學習中心。換句話說，正因空置校舍的出現，才得以孕育生活書院。

近日，前佛教大光中學所屬團體佛教道場大光園，有意在原址重新辦學，意味扎根區內五年的「生活書院」需要遷走。（受訪者提供）

機構主要靠申辦基金及活動收費以運作，服務全為自負盈虧。成立機構後，他們以委約形式為大光園管理空置校舍。幾年間，機構多次舉辦與環境或文化藝術有關的工作坊及市集、有在全港各區的學校向教師提供教育課程，也有針對書院位處的大埔區辦活動。今年初他們亦曾舉辦「大埔社區走塑獎勵計劃」，邀請大埔區內商戶一起走塑。

Eno形容，生活書院是為了校舍空間「Tailor-made」（度身訂造）的機構，如今面臨改變，雖感不捨，但認為這是另一種學習，「來書院的人對我們的理念非常認同，每到市集均有許多人來到這些偏僻地方，覺得好amazing，顯示大家對某種價值的追求亦十分堅定。」她又補充，機構現正物色新的地方以設址，最希望可以在原區重置，「我們考慮過，未來尋覓的新空間可能是校舍、農場、營地等等，如果大家有認識或可連結的人或機構，也請幫忙一起找尋就更好。」

原址將重新辦學

在區內扎根數年，不過書院近日卻面臨搬遷。佛教大光園住持圓慧法師回覆記者查詢時表示，過去校舍原意為辦學用途，在前佛教大光中學結束營運後，為令校舍得以物盡其用，故委託生活書院團體代為管理。但現再有辦學團體再次欲與大光園相討辦學事宜，期望可再次服務當區學生，圓慧法師預計生活書院遷出後，來年將重新維修校舍，準備復辦中學。