【黃埔鎖車】凌晨收車後卅輛小巴塞爆站頭　保安：收到投訴先鎖車

今日凌晨，德定街只有一輛小巴停泊。(陳永武攝)

上星期五(5月31日)紅磡黃埔花園有多輛小巴被鎖車，涉事小巴營辦商捷運管理有限公司，事發當日將事件放上facebook，直言「今天服務被迫受阻，唔好意思，不便之處，敬請原諒！如有任何查詢，請致電屋苑辦事處。」支持與反對兩派居民及網民，在該營辦商的專頁上不停留言討論，短時間內吸引了過百留言、200多個「LIKE」、200多個「哈哈笑」，少量「心心」、「慘慘」等，僅有5個「嬲嬲」。

捷運管理有限公司現時共經營6條小巴路線，分別是2、2A、2S、6、6X及6Y，主要以黃埔花園作總站，各路線大多前往尖沙咀與九龍塘等地方，中途停紅磡、土瓜灣等分站，當中2S及6Y線為繁忙時間特別路線。據知，該公司車隊擁有約50輛小巴，以確保各條路線的行車數量足夠。

不過當晚上「收車」後，大批小巴需同一時間泊入黃埔花園的小巴總站內，未必有足夠空間容納所有小巴。《香港01》記者今日凌晨到達上址了解情況，發現站頭內泊有約30輛小巴，塞滿整個站頭。而日前發生鎖車事件的德定街，正好在小巴站頭對開。今日凌晨，德定街只有一輛小巴停泊，靠近小巴站出口，該車未有被鎖轆。

記者在德定街視察，該條街屬黃埔花園內一條短衙，只有300多公尺長，雙線行車，只無劃單黃或雙黃線。街道兩旁並無住宅大廈，只有兩間小學及黃埔花園商場，「黃埔花園管理服務中心」亦設在上址。

一名不具名的黃埔花園保安員向《香港01》透露，當日是「收到投訴」才鎖車，平日沒有阻街，根本不會理會。不過究竟是接獲誰人投訴、與及有多少名保安員合力鎖車等問題，該保安員避開沒有回答，只道事件已經「搞掂」，小巴服務如常，今日沒有鎖車。