【葵青KOL】青衣島民搞共購抗霸權組單車夜遊　做區議員不做的事

「我們與青衣島一同成長，我們愈大，她就愈凋落，怎麼忍心？」今時今日的香港年青人，或對生活不滿而產生離心往外走。但一群來自青衣島的七、八十後街坊，卻自組「青衣島民」守護本島，義務深入社區辦墟市抗領展、提倡單車徑以及搞環保戲棚推倒垃圾山等，「做區議員不做的事」。自成立以來，兩年間他們的網上追隨者逾一萬，去年更榮獲「網絡公民獎」。島民之一的王必敏帶記者一邊穿越島鄉，一邊回顧島民點滴。 攝影：鄧詠中

青衣島民成員王必敏稱，過去島民都在「摸着石頭過河，做區議員不做的事」。（鄧詠中攝）

社區素人搞共購、觀鳥、行山「真活動」

「青衣島民」（下稱：島民）成立約兩年，由約九名來自青衣的年青核心成員組成，是一個活躍的地區組織。有別於其他社區專頁，青衣島民不單出post論政，他們還會搞「真活動」，如共購、觀鳥、行山團、單車團和歷史團等，喚醒街坊關注社區，同時增加他們的動員能力，「大家早帶共識不可以玩玩下，要腳踏實地做實事。我們每日都用電話討論區內的事，每兩星期開一次會。」雖然成員都是社區素人，但他們所關心和做的地區事務工作性質與區議員無異。「我們與青衣島一同成長，我們愈大，她就愈凋落，怎麼忍心？」成員之一王必敏笑言，過去島民都在「摸着石頭過河，做區議員不做的事」。

組單車遊 轟政府欠青衣人一條單車徑

踏入青衣，必敏說要先到青衣海濱公園，眺望彼岸的荃灣，「更突顯青衣是孤島，很多東西我們都沒有，單車徑就是其中一樣。」島民一直為居民爭取在這裏建設單車徑，認為長達2,000米的青衣海濱公園的海濱空間，連接青衣工廠區以至多條屋邨，理應善用資源惠及市民交通和消閒需要。可是，島民向區議會和政府無論提交過多少次意見書，亦未獲支持，政府以長廊原本設計非用以踩單車來拒絕。

「荃灣海濱可以有單車徑，為何青衣就不行？同樣一條海濱涉及幾個屋苑，交通情況相若，隔了一個海就差天共地。」儘管如此，他們沒放棄。必敏說，「島民」從海濱事務委員會獲得意見，「要居民入手帶起訴求」，於是積極組織單車夜遊等活動，冀能一步步發聲，「青衣人很喜歡踩單車，每次單車團都有20、30人參加，當中不少願意做島民義工，推動單車徑政策」。

青衣島民戰衣。（鄧詠中攝）

工餘瞓身 搞環保戲棚獲掌聲



必敏拿出最新一份自家出版的「青衣島民地區報」號外，講述連續第3年為青衣戲棚舉辦租用餐具服務，推倒「垃圾山」，又稱減廢成果相當成功，不但租借環保餐具數目由去年280套，增至1696套，今年更獲葵青區議會撥款5萬元資助計劃，形容「成功推動十多年視而不見的社區問題終獲區議會正視」。

「青衣真君戲棚籌委會，區議員都邀請我們繼續辦，可是這樣下去亦非辦法。」她收起笑臉、無奈地說，「島民」成員以義工身份參與活動，「我是做廣告公司，有些成員是做老師和醫療行業等，平日已忙到甩轆。搞一次這樣活動，要召集80名義工，自己都要瞓身去做，亦需要找資源。我們能力有限，初心只想牽頭，他們現在沒理由奉旨依賴我們這些小小的組織吧？」她又透露，在計劃起初並不獲區議會看好，「每次推動一些計劃都是如此，當成功後，他們就搶着來支持」。

語畢，必敏換上刻有「青衣島民」的圍裙戰衣，說要帶記者到被領展管理的長發街市。她說，圍裙戰衣是2017年底辦「青衣有個墟」的墟市活動訂製的，笑言現時已變了島民制服。



場地難覓 搞青衣墟市不簡單

她又嘆言，原本「很大想頭」青衣環島辦墟市對抗領展，皆因領展已趕走不少青衣的小店，但發現原來辦墟市並不易，不少非牟利機構提供場地和時間有限，有些學校更要求買保險，其他公共場地只能以物易物，有違當初透過帶動基層和多元經濟交流的原意，「故那次後就無下次」。她又說，非常羨幕深水埗墟市的成功，「或因當地基層人口集中，有很多NGO紮根，當需要幫忙可一呼百應」。她亦透露，部分街坊會遠赴涌美村「小墟」購買平價食材。

墟市暫未見出路，島民就去年初發起「共購」活動，像網購集運一樣，一班街坊們集合成一張訂單，透過Whatsapp與本地供應商或是農場，包括天水圍錦上路的一名農夫直接取貨，農夫每星期至少來送兩次菜到家門，減低成本及運費。為提升街坊對貨信心，他們分別在翠怡廣場和藍澄灣搞「派菜試食」活動，每人免費獲一斤菜，而街坊更有機會參觀農場。但必敏坦言，因物流貨運依賴農夫，亦需動用大量島民資源，故活動經營一段時間亦需檢討，「抗爭長路漫漫呀！」

+ 6 + 5 + 4

死場閹乾 旺場就賣給大集團

來到青衣長發廣場的街市， 必敏稱領展近年積極賣盤和外判街市，導致區內價物騰貴，「大家都出荃灣買菜」。長發街市現外判被建華集團管理，經翻新後場內裝修儼如「海洋公園」，有特大螢幕放影海洋生物，周圍又有海洋動物簡介和雕像，場內有小食街、服裝店、乾濕貨舖等，可謂應有盡有。

「這是魔鬼鬥魔鬼的心理戰，只要一個無那麼魔鬼已經當好」。必敏解釋，領展從不會為社區着想，將「老人邨」或死場「閹乾」不理，將旺場就賣給大集團，「當周圍都沒東西供應就算大部分商舖來自同一集團，說東西再貴也被迫接受。」

在最終站，必敏帶記者到其居住30多年的長康邨二期。（鄧詠中攝）

在最終站，必敏帶記者到其居住30多年的長康邨二期，被閹乾的老人邨街市就是這裏。她稱，領展一直並無妥善管理該街市：「領展聲稱街市全新面貌，隆重登場，但近年只翻新了門面和近門口兩檔舖位就沒了，是否為買家打卡呢？你看，內裡都是殘舊不堪」。

記者發現，街市內只有數間水果檔和菜檔營業。必敏說不只街市，就連旁邊的商場亦一片「死寂」，二十多個舖位只剩數間雜貨店、士多、理髮店和連鎖超市。「這裏曾是不少住山上的青衣街坊的集體回憶，小時候的文具店和玩具店都被逼走了，不少舖位長期丟空。」她說現存的雜貨店和士多經營逾三十載，老闆都不敢入貨，「大家都預下個月走，無人跟他們傾租約。」

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人情味濃 小小孤島是吾家

生於孤島，必敏坦言幾年前曾搬到葵芳，租住公司附近的唐樓，住了不久便決定「回巢」，「皆因這裏有家的感覺，而非匆忙的鬧市。」

她帶記者遊覽期間，巧遇其中學同學太太（陳太）。對方笑言是將軍澳嫁來青衣的「過埠新娘」，「這裏雖然很多生活瑣事都欠缺，連門診都少，但這裏人情味濃厚，住慣了就不想離開。」必敏亦透露，不少同學嫁出去，都搬回來。

青衣島民成立兩年，親如一家人，堅持冀「自己座區自己救」。至於島民會否參選今年底的區議會選舉，她稱：「可能會考慮吧。」（「青衣島民」FB專頁圖片）

必敏在遊覽的終點感觸地說，起初島民們本來互不相識，透過做區內義工而結緣，如今都親如一家人，過去組織所做的亦遠超目標：「我們能有今天的成果，皆因大家都生於斯，長於斯」。為了孤島不再凋零，他們會繼續「自己區自己救」。