【逃犯條例】葵涌全完中學學生會自製懶人包電郵　校方河蟹急刪除

全港多間大專、中小學的師生及校友就《逃犯條例》爭議發起聯署聲明，反對條例倉卒修定，各界擔心修定後會危害香港的自治及法治。 位於葵涌的中華基督教會全完中學的校友會同樣有發起聯署，而全完中學學生會亦自行就《逃犯條例》制作一個懶人包，望同學能客觀地了解事件的來龍去脈，又鼓勵同學「在決定立場前可以深入了解議題，不要人云亦云。」惟校方迅速將郵件刪除，大批同學對事件感到不滿。

中華基督教會全完中學學生會就《逃犯條例》制作一個懶人包並電郵至全校，惟校方突然刪除所有郵件。（蔡正邦攝）

其中，位於葵涌的中華基督教會全完中學的校友會同樣有發起聯署，而全完中學學生會亦自行就《逃犯條例》制作一個懶人包，望同學能客觀地了解事件的來龍去脈，又鼓勵同學「在決定立場前可以深入了解議題，不要人云亦云。」學生會在懶人包最後部分邀請同學公開討論，並於昨（4日）早上約7時在學校內聯網發送電郵至全校同學。

校方自我審查 學生嘩然

惟校方在短時間內將所有郵件刪除，有同學向記者表示「好多人未睇到內容，學校就已經delete咗！」而在校方刪除郵件後更惹來同學熱烈討論。其後，校長黃偉耀回覆學生會指，「欣賞你對香港發展的個人想法。但不同意你最後一段，邀請同學到學生會IG上表態的做法。那是一種政治動員。政治動員會把政治帶進校園，對學校百害而無一利。學校家長左中右都有，今天左的說要動員，明天右的有（又）要，學校在其中，將沒完沒了。學生也感受列壓力。」

其後，學生會副主席回應校方聲明指，對於電郵被無故刪除感到遺憾，認為校方在刪除前應先與學生會溝通。學生會又表示，由於校長對於「在IG上表態」的做法有疑慮，故會刪除最後一段，重新將懶人包電郵至同學，讓同學保留了解事件的權利。

同學：「唔使學校為同學篩選資訊」

有中華基督教會全完中學的學生向記者透露，至昨晚8時許，學生會已重新將「逃犯條例懶人包」發送至同學的郵箱，不過尾段再沒有邀請同學公開討論。有同學直斥校方無故刪除郵件做法不當及無理，他認為學生需要有批判性思考，由個人判斷不同議題，而不需學校來協助同學篩選資訊。更另一名同學就指，在通識課時老師曾提及《逃犯條例》，所以不認為需要避諱此議題。當記者再向校方查詢時，校方拒絕回應事件。