【巴士飛站】A31P特別班又忘記駛入青龍頭　區議員：屢次發生

A31P龍運巴士線清晨應駛入青龍頭村的特別班次，昨出現脫班情況，令候車街坊大失預算。有區議員指，車長忘記駛入村內的情況屢次發生，認為事件不可接受。

來往荃灣和機場的A31P龍運巴士線，現於早晚各設四班特別班次，行經青龍頭村，有街坊表示，今晨應於約7時05分駛到青龍頭村的A31P巴士並無出現，而下一班車相隔一小時，令人大失預算。九巴就事件回覆指，今早六時四十五分由愉景新城開出的A31P線龍運巴士，車長未有按既定行車路線駛至青龍頭村、浪翠園第三及四期，為對乘客造成不便致歉意，並稱會訓示有關車長。

不過，荃灣區區議員伍顯龍指有關事件非首次發生，過往駕駛A31P的車長亦曾試過忘記把車駛到青龍頭。「第一次是發生在2017年，落實特別安排的翌日，當時早上只有一班特別車，巴士經過浪翠園三期後就駛走了。」 他指，2018年6月早晚的A31P特別車增至四班後，亦曾發生過一次類似事件，自己亦曾親自目擊應駛入青龍頭村的班次，未按路線駛入村內就離開往下一站。

荃灣區區議員伍顯龍指，曾有街坊見到A31P特別車經過浪翠園三期，未駛入青龍頭便離開。(資料圖片)

伍顯龍表示，每次收到有關投訴，都會發信譴責巴士公司不跟從特別班次的安排：「巴士公司每次都說會處分涉事車長，又會加強站頭措施。」惟有關情況於近年更見頻密，而在駛入青龍頭的特別安排實行兩年後，仍有如此大意的情況出現，令他覺得不可接受。

現時除了A31P的特別班次，青龍頭村一帶並無公共交通工具直達機場，故伍顯龍說如居民沒有預留長時間前往機場，特別班次巴士又沒有駛入青龍頭村，居民除了乘搭的士便別無他法。事實上，2019-2020年度的巴士路線計劃中，曾提出將A31P路線更名為A38，並全日行經青龍頭村，預計於2019年第二季實行，惟九巴指，有關巴士路線及服務時間需經由運輸署審批，將適時公布有關詳情。