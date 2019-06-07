【青衣愛回家】運輸署拒設通宵小巴　島民自行試驗「青衣通宵車」

2018年10月，運輸署就一條來往旺角及青衣的通宵小巴路線進行公眾諮詢，由於路線先經荃灣再落青衣，加上在青衣島只停長安巴士總站及青衣港鐵站，大部分青衣居民未能受惠，引來居民不滿，方案最終遭擱置。「青衣島民」為測試「青衣通宵車」的市場及可行性，與一公司合作進行一項社區交通實驗，為青衣夜歸人提供另一選擇。

通宵巴士行57個站

「青衣島民」成員王必敏指，青衣夜歸人如欲由旺角返回青衣，現時只有兩條巴士線可供選擇：一，搭乘N41X，但N41X只設兩班，分別於凌晨零時45分及1時正開出，因此她形容N41X是「有等於冇」；另一選擇是N241，惟N241總共設有57個站，走遍整個彌敦道、深水埗、荔景、葵芳，最後才入青衣，因此青衣居民車程需時約一小時。王必敏指，「（N241）兜太耐，青衣居民大都寧願搭『泥鯭的』。」

運輸署無視泥鯭的存在

「青衣島民」曾於2017年自發統計深夜時分青衣居民使用泥鯭的的情況，發現其中一個周五錄得超過400人使用泥鯭的。「數字證明青衣居民對通宵車係有需求的。」然而，對於青衣居民要求增設通宵小巴的訴求，運輸署則指，現有的通宵巴士路線最高載客率低於五成，證明青衣居民對通宵服務需求不大。王必敏斥：「通宵巴士的乘客量根本不能反映現實，（運輸署）無視泥鯭的的存在。」

自行試驗「青衣通宵車」

為了測試青衣夜車的市場及可行性，同時獲取實質的數據，「青衣島民」與初創公司HOPPER合作，計劃進行一項社區交通實驗。試驗計劃將於6月13（周三）及15日（周六）零晨時分於旺角進行，每晚設4班通宵車，每小時一班，車費22元。預計通宵車由旺角開出，經三號幹線至青衣南橋（即葵青路）直入青衣，途經青衣多個主要屋苑，包括長安邨、盈翠半島、青衣邨、長亨邨、長康邨、青盛苑、長青邨等。

王必敏無奈表示：「既然官方不願意回應青衣居民的訴求，就只能由民間想辦法解決問題。」她指，希望是次計劃所取得的數據，能成為運輸署日後考慮設置「青衣通宵車」的參考指標。