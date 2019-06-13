【逃犯條例】中醫師帶艾灸參與集會　心痛年輕人受傷開義診施救

政府修訂《逃犯條例》草案引起社會極大迴響，各界12日進行「三罷」行動。當中中醫診所「懸壺善學堂」，在很早期已表態罷市。昨天在警民激烈衝突、催淚彈鎖城的場面之下，80後的李家麟醫師亦帶同他的中醫藥品到場，隨時候命為傷者提供即時醫療。他形容，漠視民意的政府就如癌細胞一樣，而市民罷市就如切斷供應營養的途徑，「若冇好多人願意放棄生活，件事唔會有改變。」

11日晚上，李醫師帶同艾灸和針灸用品、雲南白葯氣霧劑及藥油等的中藥用品，來到添華道附近的橋底參與集會。（呂諾君攝）

根據網上統計，昨天有至少1000間店舖表態罷市，大量市民來到立法會一帶聚集，李醫師也是其中之一。這天他帶同艾灸和針灸用品、雲南白葯氣霧劑及藥油等的中藥用品，以及繃帶、紗布等急救用品來到添華道附近的橋底參與集會，希望在有需要時，為受傷的人士提供協助。

政總對出的添華道橋底，昨天早上在大雨之下，成為集會市民的休息地帶。(呂諾君攝)

野餐會瞬變戰場 義診小隊standby

昨天早上下著大雨，政總對出的添華道橋底，成為集會市民的休息和避雨地。中午更有不少市民在該處吃午飯。李醫師也準備了食物，在該處鋪上布墊，打算開野餐會。惟隨着添華道政總入口的佈防增多，氣氛亦瞬間變得緊張。示威者駕起鐵馬陣向前衝，警方亦發射多枚橡膠子彈及催淚煙。由於橋底被約半米高的石壆圍住，市民退後時十分危險。「好想叫大家走，但大家唔會走。」李醫師憶述，市民被催淚煙攻得眼鼻灼痛，呼吸困難，卻多次退了又回，怎也不肯妥協。



眼見前線的年輕示威者相繼「中招」受傷，李醫師立即拿來生理鹽水，即時替他們沖洗眼睛及皮膚，盡量紓緩他們的痛楚和不適。由於當時未見有人嚴重受傷，帶來的中藥沒派上用場，而一人義診小隊也順勢變成支援小隊，幫助將不同的物資傳遞，「不斷有人大嗌要哮喘藥，我哋幫手周圍搵周圍借，真係好驚會出事。」

過去多個示威場合，李醫師說他也曾出現。（呂諾君攝）

心痛年輕人 開放診所義診



李醫師留至傍晚五時多便離去，回到診所，他在專頁上多次發帖，呼籲在場人士適時撤離，又在晚上「開live」，表示對年輕人以身軀硬擋政權感到心痛，希望能盡力保護年輕人的安全，加上今天有報導指，有傷者到醫院睇急症時，因透露了是在金鐘衝突期間受傷而被拘捕，故他今日開放「懸壺善學堂」，繼續為市民和遊行人士義診，但暫時未有人來應診。

示威年輕化 嘆政府對他們支援不足



示威者中，有不少只得十來歲，雖一臉稚氣的站在最前線，眼神卻堅定非常。李醫師說，他過去也參加過大大小小的集會示威，覺得參與者有年輕化的趨勢。他2014年於雨傘運動中，在現場提供骨傷、扭傷等即時治療，事後也有開放診所提供義診。「14年見到嘅年輕示威者，有好多係成長環境唔好，連睇醫生那幾百蚊診金都未必有。」李醫師認為，可見政府對年輕人的支援明顯不足，令他們的無力感日漸加重。

12日下午，金鐘發生激烈示威衝突。（呂諾君攝）

政府好比癌細胞 抗爭如抗癌



近十年來他沒有停過參與社會運動，反高鐵、反國教等他都有出席。他認為，整個社會就如同一個身體，現時的政府好比癌細胞，若要「醫」好癌症，抗爭並沒有終點，「好似養生咁，唔會身體好健康就唔繼續做，然後係咁食熱浪又夜瞓。呢個係一世嘅堅持。」