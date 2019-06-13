【逃犯條例】清場後留逾百包垃圾　清潔工：冇乜話怨唔怨氣

經歷昨日反修訂《逃犯條例》示威衝突，「暴風雨」過後的金鐘添馬公園暫見「晴天」，更出現一幕幕溫情畫面。因示威活動後留下數以百包垃圾，令清潔工疲於奔命清理，不少示威者不忍加重清潔工負擔，自發執拾垃圾，更協助清潔工搬運垃圾。有清潔工稱：「垃圾比之前多幾十、幾百倍，冇乜話怨唔怨氣嘅，政治嘢我唔識，但我知好多後生仔都有幫我哋！」

示威活動過後留下數以百包垃圾。(李穎霖攝)

立法會原於昨日二讀修訂《逃犯條例》，但經過示威者連日集會示威，最終演變成警民衝突，立法會昨今兩日不開會。部分反對《逃犯條例》修訂的市民，由前日晚上開始於添馬公園集會，因參與人數眾多，製造了不少垃圾。警方昨晚清場過後，今日一早已有不少示威者重返公園，自發收拾遺留下來的垃圾、進行分類回收，並用黑色垃圾袋裝好，放在垃圾桶旁，方便清潔工人處理。

清潔工：「冇乜話怨唔怨氣嘅，政治嘢我唔識，但我知好多後生仔都有幫我哋！」(李穎霖攝)

有負責添馬公園早更清潔的工人指，因公園由前晚開始就站滿了人，故公園內積存了兩天的垃圾未清理，而她們由今晨六時許上班開工，就不停將公園內的垃圾搬到旁邊的空地，待垃圾車傍晚前來收走，至下午二時仍未清理完畢。

「當然辛苦啦！今朝做到我哋冇力，來回公園和空地都唔知幾多次啦。」站在空地的「垃圾山」前，剛把幾袋垃圾丢到該處的清潔工説。對於示威者自發收拾、整理垃圾，她們都表示欣賞，認為此舉已幫上不少忙：「佢哋已經執咗好多，過嚟問我哋借手推車時，都會幫我哋手推。」

清潔工直言，今日垃圾比以前多了幾十、幾百倍，但對於年輕人示威的做法，她們認為沒有對與錯，亦沒有因垃圾量增加而感不滿：「冇乜話怨唔怨氣嘅，政治嘢我唔識，但我知好多後生仔都有幫我哋！」

平時工作，一位清潔工會負責兩、三塊草地的垃圾，但由於今日的垃圾量較多，一個垃圾桶旁也擺放了兩、三袋，故清潔工需以「行孖咇」的形式收拾，以防垃圾太重，推不動手推車。

記者跟隨該兩名清潔工執拾垃圾時，遇上一大袋垃圾，她們使盡「九牛二虎之力」都無法拾起，身旁有年壯男士二話不說上前幫忙，把那袋垃圾放上手推車。當記者到一處樓梯，有多位00後正協助清潔工拾級而下，搬運垃圾和手推車。有清潔工說：「遇到𠵱啲就頭痛，好彩有後生仔幫手」。

其中幫忙搬運垃圾的17歲男生稱，正好今日沒甚麼活動，「橫掂得閒就幫下手執垃圾，清潔工都好辛苦，唔想加重佢哋負擔」。

把載滿垃圾的手推車推下梯級後，清潔工尚要穿過一眾集會人士，才能推往目的地。見清潔工把垃圾推來，集會人士亦自動讓出位置，讓她們通過，再向清潔工報以一句「辛苦了」。