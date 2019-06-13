【逃犯條例】城大生示威後往醫院求診被捕　 醫護人員自發義診

城市大學學生會今日確認，一名參與反《逃犯條例》修訂示威的城大學生，昨日受傷求醫時於醫院被捕。事件被批評當局製造白色恐怖，令傷者不敢到醫院求醫。有見及此，有醫護人員自發進行義診，讓受傷的示威者得到適當治療。

醫護人員義診的信息在Whatsapp群組廣傳。據香港01了解，提供緊急醫療服務義診並非一個組織，是由數名醫護人員自發發起，義診場地也是借回來。不願透露姓名的醫護人員接受電話訪問時稱：「我哋做依個（義診），係因為今朝睇咗新聞，見到好多示威者喺噚晚嘅示威中受傷，但因為公立醫院有警察駐守，令到傷者唔夠膽去，怕會被人拉。」她表示，昨天他們也曾到金鐘現場，認為警察使用不必要的暴力使多人受傷，感到相當心痛，故決定義診，幫助傷者。



醫護人員自發義診，在Whatsapp廣傳（資料來源：Whatsapp群組截取）

是次義診，他們會一連三日提供緊急醫療服務，在場會有註冊護士、物理治療、心理學家。「依幾日發生咗啲咁嘅事，我覺得香港人情緒都會受影響，所以除咗提供醫療服務外，都會有心理學家為他們做情緒支援。」有需要的市民可以用whatsapp預約面診服務，在了解情況後安排時間上來應診。若有傷者不便前往，也可以在線免費諮詢，醫護人員會教他們如何處理傷口和做家居護理。

警方昨日施放約150枚催淚彈。（資料來源：香港01記者攝）

有關求助個案的數目和傷者情況，她表示因要保護傷者資料，故不便透露。而自義診消息傳出消息後，由於有人打電話騷擾，故現在不論約診或免費諮詢，也只接受whastapp短訊查詢或回覆。



Metro Sports Physiotherapy願為金鐘受傷的學生提供免費治療(資料來源：在Metro Sports Physiotherapy Facebook截取)

除此之外，油麻地一間物理治療診所亦在其專頁發文，表示「感謝年青人為香港的付出」，該診所決為612在金鐘受傷的學生提供免費骨傷科物理治療和洗傷口支援。香港01記者曾致電該診所欲了解詳情，惟對方表示不接受訪問。