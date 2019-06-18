【逃犯條例】「出得嚟行預咗要回收」 遊行後膠樽回收逾300公斤

日前(16日)進行的反對《逃犯條例》修訂的遊行，民陣宣佈有近200萬人參加，遊行過後，有網民拍得銅鑼灣以至金鐘一帶的街頭「零垃圾」、「仲乾淨過平時」。原來不少市民在遊行期間自發執垃圾，亦自行設置回收站，集合不同物資交予回收商。據粗略統計，他們在終點站回收到的膠樽超過300公斤。當中有不少參加者本來素不相識，是在遊行期間才中途加入，與回收小隊「同行」，「我哋團結起上嚟都好得人驚！」

正在就讀環境管理理學碩士的Bowie，是其中一位幫忙做回收分類的市民。由於她一直有參加「筲箕灣資源集運站」的回收行動，在616遊行前便加入了由自發市民開設、有約40多人的whatsapp群組，並負責與另外數名隊友一起守着垃圾桶，張貼告示叫大家將膠樽等物品帶到終點才回收。「後來見到沿途嘅垃圾桶都已經好爆，我就諗，不如中途位置都搞個回收站，等大家唔洗拎住到尾啦！」Bowie指，他們在途中將樽蓋、樽身和鋁罐等分類，並在沖洗後壓扁和扭細，同時向公眾作出一些宣傳和說明。

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設「迷你回收站」 出得嚟行預咗要回收

「途中嘅市民好支持我哋，覺得我哋係為香港做緊好事，有啲唔識嘅遊行人士都幫我地拎去終點站，又或者幫手一齊扭樽。」她表示，進行回收期間遇到不少好人好事，有家長停下教小朋友如何回收，附近的藥房又提供水喉水、膠紙、大垃圾袋等讓他們擺設「迷你回收站」，更有市民由中途加入一直幫到最尾，「上次無人守住個垃圾桶，搞到啲垃圾圍住個垃圾桶，今次做咗回收之後好好多......我哋走之前再放多幾個膠袋喺已爆嘅垃圾桶旁邊畀人掉垃圾...廢事又再放哂係旁邊辛苦啲清潔姐姐執。」

收10大袋過千個膠樽 同行者不止一個

據Bowie指，當天收到的物資裝滿了10個大垃圾袋，每個袋約裝80個膠樽，估計單是有「迷你回收站」已有過千個膠樽，而終點站當日磅重紀錄顯示，回收到的膠樽總數量超過300公斤，當晚便由車輛運往本地回收商，「其實我哋都有啲建議可以畀政府，例如垃圾桶旁最好都要有回收箱，大家先唔會將可以回收嘅嘢當垃圾掉......外國有引入智能回收機，可以用膠樽換番啲超市現金回贈，都係可以刺激到回收嘅誘因！」

除了Bowie之外，也有不少參與回收的市民在網上表示有同樣經歷，當中有人由獨自一人執拾到了後來「愈行愈多人」，最後恰好回收了689個膠樽，同樣的好人好事很多，即使沒有落手參與，也有途人用不同的方式替他們打氣。不過，他們最希望的是大家能做到源頭減廢，減少購買樽裝飲品，守護香港同時，也要保護香港環境。