【北區KOL】北區版主為言論自由開組　山竹塌樹斷交通網友報料救

一位中年女士走近Alex問：「（普通話）請問地鐵站怎麼走？」Alex指着身後的位置：「（廣東話）你一路向前行，上天橋再轉右就係。」 Alex是「North District北區」群組的管理員，他在北區長大。面對滿街都是普通話人，他回頭嘆了口氣，看着旁邊的百匯坊說：「這裡樓上以前是機舖，但你看，現時全都是藥房、化妝品店。沒辦法，水貨客入侵上水後，一間間的藥房把小店都吞噬了。」 水貨客問題困擾北區多年，至今未得到解決。Alex說：「水貨客已經融入北區，這個問題是不可能解決的了。」只是偶然憶起昔日寧靜的上水，他仍禁不住唏噓。 攝影：黃桂桂

百匯坊以前是機舖，但結業後，現時全都是化妝品店、藥房。

上水火車站絡繹不絶的水貨客

來到上水火車站，還未出閘便看到洶湧的人潮，一句接一句的普通話傳入耳邊，要不是港鐵傳來「切勿幫襯無牌小販及行乞——」的廣播，差點以為自己身處內地。Alex向記者走來，剛好有一名拖着24寸行李箱的女士從我們中間穿過，行李箱的輪子從記者腳址前端滾過。

Alex似乎已見慣不怪。「很多人都試過被行李轆轆過隻腳，更有人試過因此入醫院。」望着眼前的火車站，他嘆道：「上水火車站是一個北區居民又愛又恨的地方。愛，因為這裡是居民上下班的必經之地；恨，因為太多水貨客。」他看看接踵而過的行人及行李箱，說最誇張的情況，是整個大堂塞滿黑壓壓的人，甚至不能落月台乘搭火車。

遭藥房吞噬的小店

水貨客如藤蔓般盤纏於北區，Alex認為他們已經嚴重影響北區的社區生態。Alex自小在北區長大，在他仍是小學生時，石湖墟有四、五間文具店，放學便去那裡流連，可是現時，文具店都變成了藥房。新康街、新發街、新功街……近七成店舖都是從事水貨客生意的藥房及化妝品店，有的甚至明目張膽地用上簡體字作店名，街上都是操普通話的人、大大的行李箱、拆開的包裝盒。

Alex說，石湖墟變了，他也有一段時間沒來了，「有種唏噓的感覺，見證着環境的變遷使很多小店消失，又迫走原本居於這裡的人。小時候覺得不會變的，長大後都變了。」

Alex小時候也喜歡到旁邊的上水廣場吃哈迪斯、Burger King，到冒險樂園玩機動遊戲，可是，這些店舖都被一間間名牌化妝品店、時裝店、金舖取代了。Alex說，他最震驚的，是連連鎖快餐店麥當勞也因不敵水貨客而結業，逾二千呎的麥當勞變成萬寧、屈臣氏等藥妝店。「水貨客的入侵令上水的店舖選擇愈來愈少，經營居民生意的小店難敵昂貴租金，根本無法生存。」

石湖墟內大部分店舖都從事水貨客生意，Alex嘆社區小店難以生存。

水貨客在北區：從入侵到適應

水貨客的枝蔓亦延伸至上水的交通，Alex說，上水火車站迴旋處、吐露港公路經常塞車，因此不少北區居民會選擇乘搭火車上班，然而一批批的水貨客湧進火車站內，致使不少居民需等待至少一至兩班火車才能上車，「香港人好關心返工，上唔到火車當然會燥。」

不過，水貨客在上水滋生多年，Alex認為他們已慢慢適應上水，「以前水貨客撞到人不會說對不起，現在會；他們現在知道早上八、九時是繁忙時間，會避開在這個時間走水貨。」水貨客適應了上水，上水居民又是否適應了水貨客？Alex不否認，因部分上水居民本身也正從事走水貨的活動。「好難估計水貨客有多少，感覺像去了旅遊區，但上水不應是旅遊區。」他認為，北區現時面對的交通、民生問題，都與水貨客息息相關。

交通擠塞是北區一大難解的結，Alex說，每天早上，上水火車站旁的迴旋處會特別擠塞，因有返工人士、校巴及送子女上學的家長。

對北區的印象：從冷漠到親近

2016年，在「North District 北區」內發生了一宗「做人不要太安妮」事件。當時石湖墟有一間網吧，由於業主不再續約，將其逼遷，租給樓下一間髮廊賣水貨，髮廊女東主本來要求網吧老闆留下裝修，稱會支付一筆費用，後來反悔，要裝修不給錢，引致網吧老闆不滿，把事件放上「North District 北區」群組。谷友見到帖子，馬上說：「我過嚟幫你拆咗個裝修佢！」五、六個谷友竟真的幫助老闆在一夜之間拆掉網吧內所有裝修。

「以前我覺得社區是冷漠的，但這個群組令我看到社區內的人可以很親近，不認識的人會互相幫助。」去年山竹期間，北區由於冧樹與市區隔絕，居民出不了城，他們便在群組內通報消息，「有谷友報告冧樹情況，其他人馬上出去自發清理；又有谷友報告那裡有車可以出市區。」

開組原因：捍衛言論自由

這讓他想起開組的原因，2014年，各地區群組遍地開花，當中以「Tai Po大埔」首先成名，讓社區人士知道區內的大小二事。Alex指，當時北區只有一個社區群組，「但該群組由親建制人士管理，一些反建制的帖子會被刪除。為捍衛言論自由，我和另外三個朋友便開了這個群組。」他說，群組在宗教、政治上均保持中立，容許不同意見人士發表自己看法。

他笑言，因為「沒有限制」，令群組內經常出現罵戰，「但我認為罵戰也是討論的一部分。」他舉例，群組內有一位姓劉的男子，經常拍下流浪動物的照片，然後舉報給漁護署，並在群組內發帖。有愛護動物的谷友看到後憤怒不已，「谷友認為，他明知報給漁護署後，動物會被人道毀滅，但姓劉的谷友則認為他沒有做錯，漁護署的存在就是要人舉報流浪動物。雙方因此經常出現爭執。」Alex說，事件反映政府在動物政策上的問題，「為何一個本應是保護動物的組織，會令人覺得舉報給漁護署是一件不正確的事？很荒謬！」

Alex說，「互相幫助」是群組的存在價值。遇到壞事，居民會很齊心，例如會有人就修訂《逃犯條例》一事派發傳單。

北區不危險

網上的鬧戰、水貨客與上水居民的爭執，都予人一種「北區很危險」的感覺，Alex笑道：「有媽媽知道女兒要來北區，會叫她小心點。」但是，在北區居住了二十多年的Alex則說，其實北區並不危險，「熟悉北區的人便知道，北區是一個有人情味的地方。這裡有樸素的人及美麗的風景，可以踏着單車去食豆腐花……」