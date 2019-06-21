【逃犯條例】告士打道塞逾45分鐘　司機支持集會：宜周六日才佔路

6月21日上午，示威者從金鐘政府總部衝出夏愨道，其後再霸包圍警察總部，及霸佔金鐘道部分行車線，造成港島交通擠塞。九巴多條巴士線改道。有司機在告士打道塞逾45分鐘，但有司機則支持示威者霸佔馬路。

示威者霸佔夏愨道及金鐘道等主要交通道路後，多條巴士線受影響，九巴有25條巴士線受影響，灣仔柯布連道至中環碼頭沿途多個巴士站停用，例如舊灣仔警署、金鉝站、皇后像廣場、清風街巴士站等均停用。另外，九巴亦增設4個臨時巴士總站，分別為香港會議展覽中心、灣仔碼頭、清風街天橋及砵典乍街。

示威者佔路後，多條巴士線受影響（黃桂桂攝）

有私家車司機表示，支持市民示威集會表達對政府的不滿，但認為示威者應選擇在星期六日才霸佔馬路，平日會阻礙交通。他說，夏愨道及金鐘道被佔，所有車輛均無法出入中環，對不少司機造成不便。「我今朝喺告示打道，示威者突然衝出嚟霸佔夏愨道，我哋（司機）係毫無預兆，結果喺告示打道起碼塞咗45分鐘。」



示威者毫無預兆地佔路，使交通受阻 （黃桂桂攝）

但亦有司機表示諒解及支持示威者霸佔馬路。普賢法院的司機符先生指，示威者霸佔馬路一定會帶來不便，並引致部分司機不滿，「但年輕人犧牲自己的時間走出來，我們有甚麼理由埋怨他們？」他旁邊的劉先生則激動表示：「要埋怨就埋怨呢個殺害香港人嘅政府！其實，愈多人行出嚟我哋愈開心，我唔介意佢哋霸馬路。」他說，他們會架着普賢法院的貨van在港島一帶巡遊，並用擴音器播放指責政府的言論。「如果警察今晚清場，我會放低架車，加示威者行列，一齊抵抗暴政！」