【城大食堂】城大平價好食AC1 canteen轉手　學生憂恐劣食再臨

說到香港城市大學，大家一定會想起城大「抵食」食堂。AC2 Canteen（Maxim's ）的名物，物美價廉的超巨型魚柳包，AC1 Canteen（城大食坊）的酸辣粉，燒味飯等。近日網上流傳一張告示指香港城市大學兩間食堂（城大食坊、Maxim's）於六月二十四日結業。這兩間食堂皆由美心集團經營，並於2019年六月底完約。消息發放後，一眾「City人」大喊不捨，恐新食堂的食物質素大不如前。

城大AC2Canteen和城大食坊的結業告示 （圖片來源／截取於社交媒體）

記者到場隨機訪問用餐人士，有過半都不知道飯堂快要更換承辦商。在飯堂外也沒有張貼任何告示。（蔡正邦攝）

現場食客對於城大食堂的看法

就讀中學的張同學表示：「平時喺附近（又一城）行開都會過嚟食吓（AC1 canteen），呢度地方大，開會，有事討論都會嚟依度。加埋本身住得近，覺得依度平、性價比又高，好適合我哋依啲學生。」

在得知飯堂快要轉手後，張同學（圖左）：「又唔會唔捨得嘅，跟住嗰間可以保持到水準就可以。」 （蔡正邦攝）

就讀中學的盧同學說：「我都唔喺好擔心啲食物質數變差嘅，基本不太難食，大份夠我飽就得。」惟和他指出，網傳新承辦商是泛亞後，他則改變態度，變得有點擔心：「活力午餐間公司？小學食過，好一般。不過我都會嚟試咗先，因為都要試過先知好唔好嘅。」

盧同學：「我覺得依啲空間（AC1 canteen）大，價錢又平，我依啲學生可以消費到。」（蔡正邦攝）

在吃豬皮米粉的李先生（校友）表示：「我唔知道要轉手。不過依家（AC1 canteen）幾好，又乾淨，又企理，又多選擇。我最鍾意食依度嘅兩餸飯又平又清淡，我一星期都會嚟食兩次。」

李先生：「依家啲食物都大大份，我都食唔曬。轉咗手我會擔心啲價錢會貴咗！冇依家咁平。」（蔡正邦攝）

大四的林小姐不捨地說：「我都喺聽我啲同學仔講起，唔喺我都唔知會轉手。依家我就喺知道依度（AC2 canteen）遲啲會冇咗，今日先過嚟食，關之前都會過嚟食多次！」

林小姐：「依度啲早餐同埋豬頸肉飯都好好食！」（蔡正邦攝）

一名內地研究生表示：「我是看到告示才知道這裡要轉營運商，我喜歡在這裡（AC2 canteen）吃下午茶和他們的西多士。」（蔡正邦攝）

也有食客（大三的梁先生）笑言：「（食堂）價錢喺點，質素咪點囉。」（蔡正邦攝）

網上也有一堆「CITY」人表示不捨 更擔心食堂日後的質素

有「CITY」人認為新承辦商質素不太好 （圖片來源／截至社交媒體）

有「City人」不捨 並建議在轉手前帶隊去吃一次 （圖片來源／截至社交媒體）

香港01曾就香港城市大學食堂轉手一事向校方相關查詢。惟校方至截稿前仍未有回應。對於新承辦商，一眾食客和「City人」各有擔憂。眾位「City人」快趁着食店最後三天營業，再度回味食堂經典美食吧！