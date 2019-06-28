【選民登記】選舉事務處電子郵箱一度爆滿　區議員憂市民錯過登記

《逃犯條例》修訂引發社會熱議，更爆發數次群眾示威行動，衝突釀成流血事件。及後，有反修例市民及地區人士鼓勵街坊登記做選民，在未來選舉中踢走建制派。近日有不少地區人士主動落區設街站，為街坊收集選民登記表格，代為轉交選舉事務處。但有人發現，昨日選舉事務處的電子郵箱爆滿，無法接收登記表格，而且選民資料冊更新緩慢，有四月已登記的市民仍無法查閱其選民資料。

選民登記7月2日截止 反修例人士冀奪回議會

下屆區議會選舉將於今年11月24日舉行，而今年的選民登記周期回覆查詢信件的法定限期為7月2日，未登記的市民須於限期或之前登記成為選民，方可參與今屆區議會選舉投票。近日《逃犯條例》修訂風波，激發起兩次過百萬人遊行及多次示威行動，要求撤回修例，政府最後暫緩修訂工作，有反修例市民對政府回應及處理示威的手法感到不滿，紛紛登記做選民，冀於今年區議會選舉及來年立法會地區直選中，以選票淘汰建制派議員。

選舉事務處電子郵箱爆滿 一度無法提交登記

北區區議員陳旭明近來恆常擺設街站，收集選民登記申請表格，代為轉寄選舉事務處。陳旭明表示，今年六月的選民登記申請數量大增，「單單是經我手已經收到超過300份登記表格。」然而昨晚他打算用電郵提交40份表格時，卻發現選舉事務處的電子郵箱爆滿，無法提交申請表，令他非常擔心市民會錯失登記機會，「個電子郵箱咁小事都爆。」

昨晚陳旭明以電郵方式向選舉事務處提交40份選民登記申請表格，惟處方電郵信箱已滿。（陳旭明提供）

憂有人錯失登記機會

陳旭明稱，選舉事務處早前對他聲稱，若用傳真交表，恐怕數量太多份會塞死網絡，所以建議他以電郵交表，惟現在連電子郵箱都爆滿。他擔心，如果申請人沒有留意處方電子郵箱爆滿的信息，可能令他們錯過限期之前重新提交表格的機會。

陳旭明指，反修例事件令新選民登記申請情況更加熱烈。（資料圖片）

選民投票四月登記仍無法查閱資料

陳旭明又指有選民向他投訴，無法在「正式選民登記冊」中查閱四月中登記的選民資格，令申請人如坐針氈，「選舉事務處指來不及更新資料，要當事人自己打電話去問。不過就算打電話查詢，職員口講話有記錄，都不能知道是否真確。」他批評選舉事務事處理失當，並無預計到六月會有大量選民登記申請，令前線工作職員無所適從，「4000蚊（關愛共享計劃）登記已是前車可鑑，政府沒有預計到有這麼多申請。」

選舉事務處指大量申請電郵影響運作

選舉事務處回覆香港01查詢時表示，根據記錄，用以接收選民登記申請表格的電郵帳戶form@reo.gov.hk近日收到大量申請電郵，而該電郵帳戶曾因流量大幅增加影響運作，而處方指已密切監察情況，加緊處理選民登記申請電郵。選舉事務處又提醒巿民，公眾經電郵發送選民登記申請表格後，須留意郵箱是否收到處方電郵伺服器自動發出的確認通知，如未有收到確認通知，須重新發送電郵或以郵遞、傳真，或於辦公時間內親身到選舉事務處送交申請表格。