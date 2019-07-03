【選民登記】街坊稱接登記選民送戲飛來電　麥美娟否認：沒人會信

本年度的選民登記於昨日(7月2日)截止，不少區議員、地區人士都在限期前，呼籲未成為選民的人士登記，以在今年11月舉行的區議會選舉中行使公民權利。不過，近日有地區專頁指，有街坊接到自稱麥美娟議員辦事處職員的來電，稱透過該辦事處辦理選民登記即可獲贈禮物，令人懷疑有關做法的用意。

地區專頁《青衣生活 · 社區事》指，近日有街坊反映，上周曾收到自稱是立法會議員麥美娟青衣海悅辦事處職員的來電，查詢有關街坊是否已登記成為選民，又稱透過該辦事處作登記的話，可免費獲贈電影門票兩張。專頁負責人郭子健表示，該街坊曾參與有關議員舉辦的活動，疑有關辦事處因此得到其聯絡電話，而街坊本身已是選民，亦不打算貪小便宜，故未有將個人資料交予來電者，惟他認為事情古怪。

來電者是否真麥美娟議員辦事處職員，郭子健指至今仍無從稽考。過往區內曾有不少政黨、組織設置街站，為街坊辦理選民登記，但他認為登記做選民便送禮物的做法，觀感很差：「好像是以禮物利誘居民入會、成為選民，以利益維持關係。甚至是誇張一點，有人會想這會否是賄選。」

對於有關事件，麥美娟議員辦事處職員回應時直指「冇可能」。(資料圖片/林若勤攝)

記者曾以居民身份，致電麥美娟的青衣海悅辦事處了解，職員聽過有關情況後直言「冇可能」，指辦事處有售賣電影門券，亦有為居民作選民登記，惟稱透過該辦事處登記成為選民不會獲贈門券：「相信沒有一個辦事處會這樣做。我們最多只會幫你作選民登記，和提示你甚麼時候需要投票。」職員又稱事態奇怪，認為有關情況或是騙案。

麥美娟今日下午於社交平台發聲明，表示有關事件嚴重誤導公眾，澄清電影欣賞活動為純屬居民組織的會員活動，並由該組織的會員自費參與，辦事處從沒送贈任何戲票。她其後回覆香港01時表示，其議辦從來沒有以進行選民登記交換電影門券的活動：「說出來也笑死人，我估計也沒有人會相信。」她又稱有關事件全為捏造、抹黑，不明白對方為何這樣做：「若是為了選票，就未免太不負責任了，手段低劣。」麥美娟指，現已將事件交由助理及律師處理。