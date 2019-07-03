【馬鞍山戲院】英皇接手本月下旬開幕　推抽獎活動送戲飛

陪伴馬鞍山居民逾廿載的馬鞍山戲院，於今年4月底正式結業，令不少街坊相當不捨。接手的英皇戲院今（3日）於Facebook專頁宣布，其第三間戲院將於本月下旬開業，並推出抽獎活動，網民在網頁留言後可獲得電影禮券，名額共10位，每位可取得2張。

英皇戲院今日（3日）於Facebook專頁公布，其第三間位於馬鞍山新港城中心的戲院，將於7月下旬開幕。（英皇戲院Facebook圖片）

被譽為「平民戲院」的馬鞍山戲院，其走廊以1920年代黑白電影照作裝飾的設計，最為人津津樂道。營業了24年的戲院，見證了新市鎮的變遷，惟最終難敵租金加價，不獲續租，於4月28日正式落幕。隨後圍上印有「英皇戲院」字樣的圍板，進行裝修。

英皇戲院今日傍晚於Facebook專頁公布，其第三間位於馬鞍山新港城中心的戲院，將於7月下旬開幕。帖文指，新戲院會為影迷帶來舒適的觀影感受，及網上購票無需手續費。此外，戲院推出多項優惠活動，包括在馬鐵線沿線送電影票，著網民留意其社交網站消息；及在貼文留言「英皇戲院即將登陸馬鞍山」，按指示可獲得電影禮券，將抽取10個名額，每位獲得2張禮券。

+ 4 + 3 + 2

英皇電影的首間戲院於2017年落戶娛樂行，承租3樓和4樓，投資7,000萬元。英皇集團企業行政主任楊政龍曾接受訪問時指，戲院除了設備、服務，亦是提供平台給大眾作社交活動，形容：「入戲院看（電影），是一件很有魅力的事，讓大家enjoy（享受）旅程。」英皇翌年於屯門新都商場開設第二間戲院。