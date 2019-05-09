【馬鞍山戲院】半世紀看光影變幻　歷單幢戲院沒落　創迷你院自救

「每年我要看300套電影。」馬鞍山戲院負責人、安樂藝訊總經理鮑文範，數算著每天的時間表：「早上10時開始看一套，看到12時許，休息一下，一點半又要看另一套，然後就回辦公室了。」他的品味，主宰觀眾的眼球。作為戲院管理者，他要決定上映哪些電影、在哪區戲院上映。看透光影，他每年搶先觀看300套電影，甚麼類型也看，包括卡通片：「近10年迪士尼的電影票房很厲害，今年5月有《阿拉丁》，7月有《獅子王》，再接下來便是《反斗奇兵4》了！」 他今年74歲，不但管理了馬鞍山戲院24載，更在電影、戲院業打滾逾半世紀，歷盡市道低迷、上映電影爭議、戲院結業等大小風浪。談到戲院的經營之道，他這樣說：「電影有齊准映證、票房好，那就上映。我沒有政治性！」

父親突病逝放棄出國

「推薦你看這部，是獲獎電影來的，會看到哭。」鮑文範指着辦公室中刻上了《星光伴我心》的獎座說。這位老行尊投身電影業，從一個意外開始。剛中七畢業的鮑文範原本計畫到外國升學，出行前一星期，父親突然中風，與世長辭：「因為爸爸是當時家中的經濟支柱，他不在，我便無法升學了，就留在香港工作。」愛看電影的他，見美國哥倫比亞電影公司來港設分公司，他便應徵，「當時我是第一批去見工的人。」

中七畢業後，鮑文範本計畫到外國升學，不料父親猝逝，令他開始工作，踏足電影業。(李穎霖攝)

受聘後，他負責處理電影來港、分類及宣傳品等事宜，過了幾年，就被現在的公司挖角：「一做就做了超過半世紀。」尖沙咀新聲戲院、旺角域多利戲院、倫敦戲院、大角咀金冠戲院、深水埗新舞台戲院、上環普慶戲院等，皆曾為其公司管理。「豪華戲院我們也經營過。」

看西片要「執到好正」

他憶述，當年電影門票價格分三級，最便宜的是粵語電影，有邵氏明星出演的國語片索價較高，而西片門票則最貴。那些年，看一齣西片，如赴一道盛宴：「西片都是由最靚的戲院播放，入場不可以穿拖鞋、短褲，要『執到好正』，像去宴會一樣，不能求求其其。」

深水埗京華戲院為鮑文範開設的首間多層迷你戲院。(香港戲院商會提供)

現在大部分戲院都設於商場內，但昔日屋宇署規定，經營戲院的建築物須為單幢建築，以免造成結構問題。惟政府後來推行高地價政策，令這些單幢戲院無處容身。「業主都懂得計算。地是他的，把戲院拆掉重建，只計地舖，收到的租金比做戲院多幾十倍。」然而，鮑文範到外國出席電影展時，卻見到不一樣的光景。

「為何外國的戲院可設於地下、樓上？見到英國的戲院時，我在想：『嘩！在七樓也可以？』」他續說：「有甚麼理由？香港為何不行？當時香港是英國人管的啊！」他向政府爭取，終於1982年在深水埗開設香港首間多層迷你戲院－京華戲院，院內更設3個影院。

京華戲院當年會向客人派發名為「戲橋」的電影宣傳單張。(香港戲院商會提供)

上映《天安門》被左派攻擊 「我真的覺得怕！」

1997年，正值回歸，鮑文範因感到「啱香港人口味」，安排以六四事件為題的電影《天安門》，在專放藝術電影的灣仔新華戲院放映。「我看過覺得不錯。那電影真的拍出了在天安門發生的事，如何發生、搭帳幕。片中一句反動說話都沒有。」如他所料，電影全院滿座，卻遭左派人士攻擊。說起當時的情形，他形容「痴咗線」：「兩派人在門外示威，我真的覺得怕！」

鮑文範於1997年安排灣仔新華戲院放映以六四事件為題的電影《天安門》，引來爭議。(香港戲院商會提供)

夠膽播《十年》：又不是反動

口裡雖說怕，但廿載過後，他管理的馬鞍山戲院又上映了另一套引起爭議性的金像獎電影《十年》。提起這事，他嘆了一口氣，接着笑道：「真是攞命，次次都搞着我！」《十年》在油麻地百老匯中心落畫後，由馬鞍山戲院「接力」上映，「百老匯中心也是我公司的戲院之一，那時馬鞍山戲院剛好有檔期，生意又這麼好，我當然做啊。」鮑文範說，電影上映時遭不少人口誅筆伐，但觀映後，他仍不覺得電影有甚麼問題：「(十年)沒甚麼啊。又不是反動，又不是反香港，有甚麼？」

對鮑文範來說，只要電影有齊准映證，票房又不錯，就可以上映。(資料圖片)

電影具爭議，部分院商會選擇不上映，以免惹禍上身，但鮑文範說，自己經營戲院有三個宗旨。「第一，電影要得到香港政府批准，通過檢查；第二，香港電檢處批出了檢查證、准映證，讓我在香港放映的，那我犯了甚麼法律？」頓了頓，他繼續說：「第三，電影票房好就上映。我沒有政治性。」

在敏感的政治氣氛下，對於城中兩極意見，他沒有理會。「我只聽到戲院職員對我說：鮑生，生意很好。好生意便carry on。怎麼可能滿座仍不做生意？」結果，《十年》在他的「Carry on」下，在馬鞍山戲院放映了35日：「不會損害公司聲譽，生意又好。So what？」

