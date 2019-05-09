【馬鞍山戲院】平民戲院謝幕　英皇接手　七旬總經理：想繼續經營

早在今年初傳出結業、易手的馬鞍山戲院，上周終封上了圍板，開始裝修。裝修工程不但為戲院帶來新面貌，亦為這間街坊戲院畫上了句號。 「現在大家都知道，是由英皇接手經營。」負責管理馬鞍山戲院的安樂藝訊總經理鮑文範說：「我們想繼續經營下去。」得到街坊支持，可惜已悄悄謝幕。這家平民戲院，見證了馬鞍山新市鎮變遷，營業的最後五天，一套《復仇者4：終局之戰》，為戲院票房日日破記錄，但有一類片種，在這區原來是「票房毒藥」⋯⋯管理了馬鞍山戲院24載，這位74歲戲院業老行尊，對這「親生仔」流露不捨。

馬鞍山戲院上周封上了圍板，開始裝修，惟重開後將為英皇所有。(林振華攝)

三月曾說有信心續約

鮑文範的辦公室放着各式各樣獎座，當中有幾個是電影發行商贈予馬鞍山戲院的。「我們想繼續經營下去。即使沙田開了一間大戲院，都沒有影響到我們。整個區的人都喜歡聚在這戲院看電影。」事實上，跟業主商討續約過程中，鮑文範並非一開始就「打定輸數」。今年三月，他曾說過有信心能成功續約：「當時仍未絕望。」不過，到戲院圍板裝修前一個月，業主還是傳來了壞消息，「續不續約很簡單，看你能否滿足業主要求而已。你也知道啦，現在香港的租金很厲害！」

鮑文範的辦公室中放着各式各樣獎座，當中有幾個為電影發行商贈予馬鞍山戲院，以感謝其踴躍推廣。(李穎霖攝)

營業最後一天 仍未說出真相

儘管在售票處貼出了告示，通知街坊戲院將營業至4月28日，然後會停業裝修至另行通知，字裏行間仍未向街坊透露戲院即將易手的消息，到正式圍封當天，鮑文範說自己很早就到場了。「9時我就站在戲院門前了，以前最早那場電影是10時開始。」街坊看見圍封了的戲院，均問「發生了甚麼事」、「是不是結業了」。那時，他還沒道出真相：「我跟他們說，只是把戲院裝修得漂亮一點，給你們使用而已。」

戲院裝修前，售票處已貼出告示，通知街坊戲院只營業至4月28日。(資料圖片/蔡正邦攝)

「頭幾年經營得很慘」

馬鞍山今天有逾20萬人口，但24年前她只不過是空蕩蕩的新市鎮，「95年的馬鞍山，真的人影都冇個！」鮑文範憶述。當年周邊不少住宅尚未建成，落成了的屋苑亦未全數入伙，作為區內首間戲院，馬鞍山戲院和他都可說是開荒牛：「我去到現場，想為甚麼這麼靜。商場很大、裝修得很漂亮，但沒有人，頭幾年經營得很慘。」當時戲院只設兩個影院，入座率亦不高，而2003年非典型肺炎在港肆虐期間更是慘淡：「當時全港電影市道都很差。」

為令戲院同時可多播幾套電影改善生意，他在2003年將兩個影院改建成四個可容納百多人的影院，更找來室內設計師重新設計戲院的裝潢。說起當時設計戲院的門框，他不禁說：「好靚」，「當時我們是第一間戲院採用這設計，現在很多戲院都採用了。」

柯德莉夏萍相片放走廊

為人津津樂道的設計，還有通往影院的走廊。走廊以1920年代黑白電影照作裝飾，為戲院添上了藝術氣息。「很多相片你們都未看過，是我在其他地方找回來的。」《亂世佳人》、瑪莉蓮夢露，還有盡頭的一幁柯德莉夏萍相片：「她是我最喜歡的女明星。」

+ 4 + 3 + 2

復仇者聯盟4 放映五天日日破戲院票房紀錄

裝修過後，生意漸漸得到改善，鮑文範說區內家庭較多，故動畫、合家歡電影較受歡迎，惟「三級片(票房)一定不行」，但數到廿多年來的票房之最，還是近日上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》：「我們結業前只上映了5天，它每日的票房收入都破戲院20多年紀錄。」

能自攜食物的平民戲院

和一般戲院不一樣，客人可自攜食物入場。其實直到五年前，馬鞍山戲院都不設小食亭。縱然人人都勸說，小食可為戲院帶來更高利潤，但這曾是鮑文範的堅持。「我的裝潢是走經典路線，所以我的戲院叫馬鞍山 Classic Cinema，感覺比別人高級一點的，不會賣魷魚之類的食物。」堅持了近20年，最後他為年輕觀眾群作出讓步，讓爆谷進駐馬鞍山戲院：「但我規定除此以外，甚麼都不賣。巧克力、糖果都不賣，只有爆谷、汽水兩樣。」

院內不賣小食原是鮑文範的堅持，但5年前他還是作出了讓步。(資料圖片/蔡正邦攝)

不料，滿足了客人的口腹之欲，卻惹來附近商舖的投訴，說戲院的爆爆谷時的香氣太強，對他們造成影響。「戲院爆爆谷，怎會沒有味道？你教教我！」說起舊事，仍能看出他當年為此相當勞氣。最後鮑文範索性再花10萬元，添置另一台爆谷機，在別處做好爆谷，才拿到大堂的爆谷機保溫。

為街坊價不設網上購票

「看電影應是最便宜的娛樂。」鮑文範這樣說，所以即使潮興網購，他還是不設網上售票。「網購票價起碼加16、18元，不會加在我身上，也不會加在片主身上，那便是加在消費者身上了。」看票價只需2、30元的早場，卻要多付十多元手續費，他語重心長道：「何必呢？」不做網購雖不便利客人，卻切實提供到「街坊價」，一張戲票只索價$60、$65，難怪他說：「從來沒有人埋怨過一句。」

即使潮興網購，為了戲票維持「街坊價」，鮑文範不設網上售票。(資料圖片/蔡正邦攝)

「最重要是我們不要結業！」

院內設施使用多年，難免有故障的時候，戲院亦曾因要進行冷氣機維修，而需取消電影場次，但部分街坊最關心的，並不是退款、換票安排：「街坊說不要緊，最重要是我們不要結業！」馬鞍山人對這戲院的喜愛，他一直看在眼裏。「這戲院不是開了一年半載，是二十多年。即使小時候由媽媽牽着過來，光顧了多年，到現在都長大了。」說起來他亦難掩不捨，而回望過去24年，他認為馬鞍山戲院還是成功的。「因為最後數年不用虧本，生意又好了一點。」他說：「最重要是得到附近的街坊認同！」

回望過去24年，鮑文範認為馬鞍山戲院得到街坊認同，已是成功。(洪業銘攝)

戲院結業 計劃退休

早過了退休之齡的鮑文範說，在馬鞍山戲院光榮結業後，他也準備計劃退休，將公司的事務交予年輕的同事。不過，若當初業主答應續租的話，他說自己應該不會退休，繼續營運下去。「合約不會很長，最多也是5年。我現在74歲，還是可以的。」他自豪地續道：「每個周六、日我都會去行山，我有70歲別人都不相信！」