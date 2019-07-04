【選舉近了】何君堯議辦被指屈人合辦旅行團　與互委會釀羅生門

除了「蛇齋餅糭」，不同政黨的區議員都會舉辦一些旅行團，讓區內居民參與。立法會議員何君堯在天水圍區的議員辦事處，日前亦貼出海報，宣傳一個「佛山休閒兩天遊」，表示是與兩座樓的互助委員會合辦。 不過，今天下午海報被另一張聲明告示覆蓋，其中一個互委會主席指責議辦，擅自挪用互委會的名義來「合辦」旅行團，而《香港01》向議辦地區主任黃子毅求證時，對方表示早前「飲茶時獲主席應許」，對他突然改變立場感到奇怪，指現時仍在求證中：「唔知係咪有強大外力影響啦，但如果件事係真，我講返聲唔好意思囉！」

從宣傳海報上可見，該「佛山休閒兩天遊」由何君堯立法會議員辦事處、天瑞邨瑞勝樓互助委員會和天華邨華祐樓的互助委員會聯合主辦。(受訪者提供)

從宣傳海報上可見，有字樣寫明該「佛山休閒兩天遊」由何君堯立法會議員辦事處、天瑞邨瑞勝樓互助委員會和天華邨華祐樓的互助委員會聯合主辦，將於本月27和28日前往遊覽佛山葉問紀念館等景點，並會入住酒店和享用自助晚餐，相關的海報於較早前張貼。但今日下午，海報上貼了一張白底紅字的聲明，瑞勝樓互助委員會主席表示「從未同意與何君堯議員合辦旅行團」，呼籲街坊注意。

該主席馬先生向記者表示，僅是該會秘書私下向議辦表示同意合辦活動，惟他本人和其他執委均沒有同意，「佢哋(何君堯議辦)有問過我，我當時係話：『我就唔搞，你自己搞埋佢啦。』但係𠵱家就被人話係一齊搞。」他表示，擔任主席10多年以來，都不是很熱衷籌辦這種旅行團，對於今次被挪用名字及聯絡電話放在海報上感到憤怒，指責是「屈人合辦」，「無端端寫埋我電話同名，我都冇同意！」該選區現任區議員周永勤指，此做法有誤導市民之嫌，擔心老人家和婦孺容易「中招」 ，認為區選臨近，相關人士為了爭取街坊信任才有此舉動。

今日下午，海報上貼了一張白底紅字的聲明，瑞勝樓互助委員會主席表示「從未同意與何君堯議員合辦旅行團」。(受訪者提供)

記者致電負責該活動、何君堯議辦的地區主任黃子毅，他則指，六月底與一眾互委會成員飲茶時，獲得大家應許一同合辦該旅行團，他更指當時馬先生「話留一架車畀佢」，但突然在今個下午改變立場，認為或有「強大外力」影響馬先生，「以我所知，佢成70幾歲人，咁大段聲明佢冇可能自已寫到出嚟。」他續指，現時正與對方溝通求證，又指最後如證實是他的失誤，不介意更換新一批海報，「想大家開心啫，到時如果係真咪取消返佢哋個名，講聲唔好意思囉！」他略帶氣憤地說道。