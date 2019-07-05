大埔民建聯爭聯營巴士轉乘優惠　舉錯例網民嘲笑　民建聯：打錯咗

大埔區居民若要前往市區，經常於大老山隧道及獅子山隧道轉乘巴士，若轉乘路線為聯營巴士路線，大部分則沒有提供轉乘優惠，乘客須支付全數分段差價。民建聯於下星期的交通及運輸委員會提出動議，要求巴士公司在於聯營巴士路線提供轉乘優惠，但有網民就發現，文件上舉出其中一條的巴士路線並非聯營巴士，而是獨營巴士，同時更非文中所提及的沒有轉乘優惠，懷疑民建聯「未做足功課」就爭取，有網民更留言指「佢哋唔識上網search吓？」其中一位有份爭取的社區主任回應時就解釋指，「我哋其實想爭取嘅係678，只不過打錯咗。」

一眾民建聯大埔支部的成員，如黃碧嬌、李國英、鄭俊平、 譚榮勳、胡健民、梅少峰、 胡綽謙及葉俊傑等人，近日在下星期召開的通及運輸委員會提出動議，要求聯營巴士線提供轉乘優惠。文件中引用了九巴的673路線為例，指大埔居民如需前往港島東區，在區內乘搭九巴 74X，付上車資 $10.1後，到了大老山隧道收費廣場，轉乘聯營巴士路線 673，需額外支付 $16.7。但有網民就發現，文中所提的673路線為九巴獨營路線，非文中所提及的聯營，而且在大老山隧道上車的乘客只需補回$2.5的差價就可，質疑民建聯「未做功課」就胡亂爭取。

翻查九巴轉乘優惠資料，若以大埔出發至中環為例，搭乘74X到大老山隧道，再轉乘673線，兩程巴士車資共$27.3，即乘客可只需補回第二程車的差價，並不用全額支付於轉車站上車$16.7的分段收費。不過其實若要前往中環，大埔區市民可選搭乘307巴士，全程車費為$22.7，比在大老山隧道轉車站轉乘673更便宜。

一眾民建聯大埔支部的成員，如黃碧嬌、李國英、鄭俊平、 譚榮勳、胡健民、梅少峰、 胡綽謙及葉俊傑等人，近日在下星期召開的通及運輸委員會提出動議，要求聯營巴士線提供轉乘優惠。（圖片來源：區議會文件）

民建聯社區幹事梅少峰解釋指，上星期已向區議會提出動議要求九巴提供聯營巴士線轉乘優惠，但因「手文之誤」打錯了巴士路線，實際爭取優惠的路線並不是673，而是由九巴及城巴聯營、來往上水及銅鑼灣並途經東區的678路線。梅補充，近日發現錯處後已向秘書處提出修改，最新版本會將盡快重新上傳到區議會，「我哋想爭取的其實係678巴士線，可能3與8的數字太相似，所以打錯了673。」

有在大老山隧道候車的江小姐認為，民建聯發出「要求信」之前應該作出檢查，否則會浪費人力物力之餘，又誤導市民，最後只是影響民建聯聲譽。至於黃先生認為事件有誤導市民之嫌，動議人應該在提出動議前檢查清楚，「以為成功爭取，成日吹水唔抺嘴！」