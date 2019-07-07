【九龍區大遊行】彩虹學生派單張被滋擾嚇到喊　半小時內八方支援

反對《逃犯條例》修訂的運動持續，網民號召今日（7日）在九龍區大遊行，由尖沙嘴梳士巴利花園遊行至高鐵西九龍站，早前已獲警方批出不反對通知書。連日以來多區都有宣傳活動，但昨天（6日）有數名學生在彩虹一條行人隧道內派發呼籲參加遊行的單張時，被數名中年大漢「大蝦細」圍住指罵，當中更有少女被嚇得顫抖流淚。幸其後有多名地區人士和應「連登討論區」召集的市民到場支援，發揮街坊力量，才將相關人士趕退離場。

昨天（6日）有數名學生在彩虹一條行人隧道內派發呼籲參加遊行的單張。（FB群組「＊彩虹區 - 街坊街里＊」圖片）

目擊者之一、彩虹邨服務聯會聯席總幹事莫灝哲指，昨天11時多接獲友人來電告知事件，遂趕至現場。當時他見到四名學生被多名中年男子圍着高聲謾罵，亦認得當中有人屬親建制組織的成員兼區議會某事務委員會的增選委員。該些男子高叫「送中有咩問題？」、「唔好搞亂彩虹邨」等，而在場學生則已被嚇得不敢作聲，「見到佢哋真係好驚，成個人震晒，啲女仔仲喊到流晒眼淚。」因此莫灝哲上前制止，要相關人士讓學生繼續「做他們應做的事」，「派傳單唔使申請，我叫佢哋唔好破壞大家自由發表意見嘅權利，如果佢哋鍾意都可以喺第度派（不同立場的宣傳品）。」

其後莫灝哲走入人群中間，希望加以調停，卻被其中一位大叔指罵「死肥仔，關你咩事」大力推跌，這些大叔更自行報警，指「睇下警察嚟到拉邊個」。但警方到場後，證實學生在場派發傳單屬合法活動，不須事先申請，而莫灝哲向警察表示被人襲擊，相關人士因此被帶走調查。

莫強調，學生的行動完全自發，並非由民主黨或他的地區組織發起，但身為同路人，認為有必要到場支援，不少地區人士包括區議員沈運華、畢東尼等也有來到，而事件被放上連登後，不久便有十數名市民來到現場，發揮街坊力量保護這班學生。莫又指，單張內容並不偏激，只是宣傳一個完全合法的遊行，而建制或「撐送中」的團體擺設街站，其實少有遇到滋擾，因此認為對方的行為很有問題。

除此之外，現時該處亦有設置連儂牆，不過食環署職員指或會於今明兩天清理，莫表示，已要求對方不要丟棄該些物品，他將會盡快安排重置事宜。