【光復屯門公園】三街坊細述行動的誕生　屯門人公民意識覺醒一課

上周有網民宣布發起「光復屯門公園」行動，於今午（6日）由屯門新墟遊行至屯門公園，向政府表達對屯門公園的不滿訴求。他們自發組成網上群組，短短幾星期召集了二千多人，當中有來自連登的「巴絲打」，有口耳相傳而加入群組的屯門居民，甚至有因收到自發街站派的傳單而加入群組的街坊。這天分別與其中三位搞手訪問，發現遊行乍看是一個反噪音行動，細問始末之下，卻察覺這是屯門居民公民意識覺醒的一課。

上星期，一張「光復屯門公園」遊行圖在網上傳得沸沸揚揚。圖上寫着四大訴求，包括要求政府處理噪音滋擾、取締不雅賣唱行乞、重奪公共空間使用權及檢討康文署管理不善等問題，並在周六下午發起由屯門新墟步行至屯門公園，預計歷時45分鐘的遊行。

屯門公園噪音問題持續十多年，公園內的曲藝活動由於聲浪過大，及收小費問題惹來居民反感，而當中涉及的公共空間表演問題亦有不少爭議。過去半年，康文署收到342宗屯門公園曲藝活動投訴，但立法會於今年5月的會議上指，過去三年，只有兩宗成功在屯門公園進行檢控的個案。不少市民將問題矛頭指向政府，指責康文署執法不力而導致今日惡果。這場近年罕見的屯門區大遊行，事前成功呼籲了不少屯門居民自發前來參與，大學生陳先生指，多年居住在屯門早已對公園內的噪音滋擾感到煩厭，不解為何政府未能有效管理。

屯門公園噪音問題持續十多年，不少附近居民都不滿公園內的曲藝活動由於聲浪過大。（資料圖片）

響應呼籲 影印店列印傳單

訪問過程中有數位學生上前與他洽談，均表示有興趣加入派發傳單一員，當中屯門居民佔多，亦不乏居住離島的學生遠道而來幫忙。期間有一位大學畢業生前來提供更多傳單，他指早兩天加入社交網絡群組，響應呼籲今早八時到影印店列印傳單。他指同為屯門居民，希望略盡棉力，運送傳單。行動一呼百應，一切，要從六月初的一個網上討論區帖子說起。

連登發帖 半個月召集近三千人

六月初，Steven在網上連登討論區發起關注屯門公園噪音問題討論，投下一顆小石頭。帖子起初只有寥寥幾人討論，後來陸續喚起大量人士關注，他於是隨即在網上即時軟件Telegram發起群組，打算組織一次由屯門居民自發的遊行活動－－「光復屯門公園」。及後有負責宣傳的文宣組、在遊行中擔任維持秩序工作糾察隊逐漸成形，他們自發到區內西鐵站、輕鐵站派傳單，「有人call話派傳單，去到地點之後就有人自動送咗一堆傳單嚟俾我哋派。」甚至網上突然有日流傳不是出自文宣組之手的遊行的宣傳圖片，Steven當日扔下的石頭，怎樣也料不及今日激起了陣陣漣漪。

不少屯門居民於遊行前一天到屯門西鐵站派傳單。（林振華攝）

街坊絕跡於屯門公園

Steven今年24歲，從事電訊公司的工程部職員。他在屯門三聖村長大，當年就讀的中學就在屯門公園旁邊，當年每天放學都聽到公園傳來歌聲，「嗰時噪音冇咁厲害，而且大家都好守秩序。」畢業至今，除了玩手機遊戲《Pokemon GO》外，他幾乎沒有再踏進過屯門公園。無獨有偶，Sam的成長故事也雷同。Sam在屯門土生土長，他喜歡散步，但自從公園出現歌舞團後，他從此絕少踏足公園。自2007年深圳灣口岸開通後，他說屯門就開始出現變化，「感覺上，元朗同屯門市中心多了好多內地人，我唔係排斥佢哋，唔係話佢哋行為好差，但如果屯門係我屋企，我覺得好多唔係我屋企嘅人係到，呢個感覺幾唔舒服。」

「從來決定留唔留低喺一個地方，唔係個地方好定唔好，要決定留定唔留，係睇嗰到嘅人係咪connect（連繫）得到。」 在屯門居住26年 Sam

早年屯門公園曾是玩手機遊戲《Pokemon GO》的熱點。（資料圖片）

對屯門由恨生愛

Sam從小到大對屯門沒有歸屬感，直至今天卻重新對屯門漸生感情，甚至開始有「屯門人」身份認同，全是因為今次遊行，「從來決定留唔留低喺一個地方，唔係個地方好定唔好，要決定留定唔留，係睇嗰到嘅人係咪connect（連繫）得到。」他幾日前到街上派發遊行傳單，遇上一名板起臉的伯伯，起初以為他難以溝通，但接過傳單後他卻呆站原地，不發一言，「以為佢會講粗口鬧我，點知轉過頭睇完話佢會支持，我覺得好感動，原來大家都係屯門人。」

我26年嚟嘅夢想都係搬出屯門，但而家26年後，我係想留返喺屯門。 在屯門居住26年 Sam

曾夢想搬出屯門 如今想留在屯門

2002年上映的電影《一蚊雞保鑣》，講述在屯門土生土長的幫幫（黃子華飾）因暈車而無法離開屯門，因此不好正業遊手好閒。電影雖為喜劇，但背後卻反映了屯門的城市規劃問題：出不了屯門，會得病。今年26歲住在屯門的Sam如果像幫幫那樣，大概也會得病而不務正業。但這幾年間，他由恨不得逃離屯門，變成想留在屯門，甚至加入「光復屯門公園」行動，他感觸地說：「我26年嚟嘅夢想都係搬出屯門，但而家26年後，我係想留返喺屯門。」

Sam說，自2007年深圳灣口岸開通後，他說屯門就開始出現變化。（資料圖片／馬熙烈攝）

網上群組召集各路街坊

開始喜歡屯門的不止Sam及Steven兩位。社運人士巫堃泰今年33歲，多年來沒有固定居住地區，搬家的故事如孟母三遷：他自小在黃大仙長大，後來曾因反三跑而搬到東涌，但因空氣問題自2013年起又移居屯門，目前定居在黃金海岸，「住屯門是因緣際會，但我喜歡海邊，住來住來都選擇近海的地方。」巫堃泰認為屯門區內的設施應有儘有，不自覺被屯門所吸引，「屯門有完善的社區、就業及就學網絡，生活節奏又比市區緩慢，要生活犯不著要離開屯門。」

巫堃泰是社運常客，他早年關注機場發展三跑問題，後來又於去年尖沙咀自行發起六四悼念集會。上星期無意中加入了「光復屯門」的網上群組，後來卻推波助瀾下成為「光復行動」召集人，他利用過去組織社運經驗，主力向警方聯絡及申請不反對通知書。各路英雄集結，為「光復」行動推了幾把。

屯門公園成親子好去處必經之路

巫堃泰近年多了一個父親身份，不時與女兒到訪去年啟用的屯門共融公園遊樂場。遊樂場處於屯門公園中間，沿屯門公園北面入口進行，必然會途經唱歌跳舞的檔攤。「自去年遊樂場落成後，一眾屯門區家長對噪音問題更了解，以前會覺得嘈雜大不了就不去，屯門這麼多私人屋苑，會所、海灘又多的是，但遊樂場大家都會想過去。」他認為，遊樂場的啟用成為是次遊行的催化劑，「 公園是康文署轄下規管，使用者應要守遊樂場條例，有表演便要申請表演場地，不守規矩者便要執法，但康文署完全執法不章，是否反映了政府施政無能？」

屯門公園共融遊樂場去年12月正式開放，為全港首個把「水」和「沙」兩項自然元素納入設計的無障礙兒童遊樂空間，場內設施特地考慮不同能力人士的需要，例如設有不會產生靜電的不鏽鋼滑梯方便聽障兒童，以及可供輪椅進入的彈床等。（資料圖片／歐嘉樂攝）

歸根究底是否公共空間不足？

去年5月，油尖旺區議會通過取消西洋菜街行人專用區計劃，一眾表演者因「殺街」散落四處，有人說他們跑到屯門公園繼續表演，噪音問題因此加劇。如要說屯門公園噪音來自一眾「大媽」，歸根究底是否公共空間不足問題？

而辦遊行會否站在表演者的對立面？一眾「光復屯門公園」的搞手均不約而同理解表演者有娛樂需要。Sam派了傳單一星期，期間遇過不少街坊有同樣疑問，但他這樣反問：「如果咁講，政府管理老人家的娛樂設施都有問題，點解區內長者冇娛樂到呢個地步，要去公園睇大媽？係咪屯門區太少長者中心？咁多年嚟大家投訴過，但政府就唔理，係咪政府問題？我唔會阻止去佢哋娛樂，但建基於犧牲其他人的娛樂去成全自己時，我覺得係不可接受。」

去年五月底區議會通過旺角行人專用區殺街議案，從此街頭表演者的聲影就此在旺角消失。（資料圖片／鄭子峰攝）

Steven同樣提出相同問題：「我明白長者點解會出嚟玩，係咪日間區內設施唔夠，而政府冇投放資源喺呢方面？」他指，三聖邨有塊土地凋空了一間學校用地近十年，政府卻從來都不聞不問，「如果政府有心，其實可改建做日間長者中心或者日間社區會堂，畀歌舞團體同長者入去玩，其實市民、歌舞團體同政府三方都有得益。」

「香港的公共空間管理本來就有爭議，但回到最基礎的問題，用家使用公共空間的目的是甚麼？用家要自律，有權利代表有責任，其中包括尊重場內各使用者。」 社運人士／屯門街坊 巫堃泰

那怎樣才是一個大家心目中的理想公園？巫堃泰答：「公園本來就有它的規劃，分配了各使用者的空間。」他以自己曾住過的東涌北公園為例，指滑板區與小朋友遊樂設施區域中間相隔了一個球場，因滑板有機會發生碰撞，而這樣恰到好處的距離便能防止小朋友受傷。「最理想是，表演者可以在規定的表演範圍入紙申請表演，大家要尊重分配的空間。」他尷尬笑言，自己不懂得欣賞公園內的曲藝，但如在合法的情況下表演，他也會尊重，「香港的公共空間管理本來就有爭議，但回到最基礎的問題，用家使用公共空間的目的是甚麼？用家要自律，有權利代表有責任，其中包括尊重場內各使用者。」

巫堃泰是社運常客，他早年關注機場發展三跑問題，後來又於去年尖沙咀自行發起六四悼念集會。上星期無意中加入了「光復屯門」的網上群組，後來卻推波助瀾下成為「光復行動」召集人。（林振華攝）

屯門公園噪音問題存在多年，自2003年起，康文署聯同屯門區議會成員，與在屯門公園駐場的曲藝團體會面，雙方達成共識在屯門公園內設立「自娛區」，允許團體在自娛區內在表演，但不准使用外置擴音器，惟亦有團體無視規例，在自娛區外使用擴音器繼續表演。 立法會於今年5月的會議曾討論在公園內進行曲藝表演的問題，康文署當時引用《遊樂場地規例》指，條例規定「除非署長已以書面准許操作或彈奏某種樂器，或利用某種樂器發出任何聲響，或唱歌，否則任何人不得在對任何其他使用遊樂場地的人造成煩擾的情況下，在遊樂場地內操作或彈奏任何樂器或其他器具或唱歌。署方又指，如市民在公園內發出過大聲浪，對公園使用人士造成煩擾並向康文署作出投訴，若有關人士不理勸喻，場地管理人員可能會考慮向違規人士作出檢控。 至於收小費問題，康文署當時指，根據現時《遊樂場地規例》或其他法例，並無禁止市民以利是的形式，在公園內打賞他人。因此，表演者在公園內接受市民的利是打賞，並無觸犯有關法例。然而，每宗檢控個案需按其情況和搜集到的證據，由法庭作出裁決。

上一場公民覺醒的課

這次由屯門街坊發起的遊行，最初他們預計只有200人參與，後來聲浪愈來愈大，他們也無法估計稍後的遊行情況會如何，但透過遊行，他們有話想說。「經過六月的反送中修例後，大家知道如何自發性地發起一項運動。」Sam說，有市民問，如果遊行當日曲藝團沒有開檔怎麼辦，他這樣回答：「重點唔係大媽喺唔喺到，遊行講嘅從來唔係呢樣野，而係透過遊行，我哋可以靠自己發聲，唔係吓吓靠議員，因為每人的公民意識更重要。遊行之後，應該會為全部屯門人上了公民意識的一課。」