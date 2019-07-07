【逃犯條例】連儂牆遍地開花　彩虹隧道現「彩虹」　貼滿市民心聲

網民今日發起在九龍區大遊行，向遊客講述香港現況，其他不合作運動亦在全港遍地開花。 屯門、大埔等多區均有市民自發設立「連儂牆」，今早亦有學生在彩虹站外自發設立「連儂牆」，寫上不同訴求、七彩顏色的便利貼滿佈行人隧道。 有市民認為「連儂牆」能讓市民書寫心聲，抒發情緒，「一句句香港人加油，一筆一畫，展現香港人的團結精神。」

彩虹的行人隧道牆上貼滿字句，成為當區市民的「連儂牆」。（徐嘉蒓攝）

「連儂牆」不再限於金鐘，正在全港遍地開花。在彩虹站C出口行人隧道外，今早起有愈來愈多的七彩顏色的便利貼，貼滿一邊牆身，形成約十米長的「連儂牆」。最多人在便利貼寫上的是為港人打氣的「香港加油！」，亦有不少人寫上「撤回惡法」、「不撤不散」，又有不少人鼓勵年青人，留下「一個都不能少」、「年青人好叻」、「感謝每一個為這個家出力的學生」等字句。

除了有「沒有暴徒 只有暴政」等留言反映修訂《逃犯條例》運動的訴求外，亦有不少人留言呼籲下屆不要投票予建制派，亦有市民寫上「快啲轉台」等字句，直指無線新聞報道維穩。

現場所見，「連儂牆」附近有「大媽」表演，亦有年青人街頭賣唱，但氣氛平靜，暫未見有衝突。不少較年長市民經過駐足觀看留言，亦有不少父母帶同子女一同寫便利貼。

一對母女行經彩虹連儂牆後，在便利貼上寫上字句為港人打氣。（徐嘉蒓攝）

母女為港人打氣 感謝年青人付出

吳小姐與6歲的女兒經過現場，女兒用小手在便利貼上寫下一句「香港人加油！」吳小姐表示，女兒近日都有留意新聞，沒有刻意教女兒要寫甚麼，留言內容基於女兒觀察。她認為「香港人加油！」一句看似簡單，但包含近日港人複雜情緒。

她又認為，「連儂牆」沒有限制，可以讓港人自由書寫意見，抒發情緒。「好似我哋做唔到啲咩，但每人一張紙，每人一小句，就建立咗咁靚嘅圖案。」

吳小姐同時感謝年青人為香港站出來的勇敢，但又感到擔心，對政府近日回應失望及憤怒。「特首話佢作為香港嘅母親，我自己都作為一位母親，當子女做錯嘢，唔係出來指責，而係佢講嘅用心聆聽、接納意見。佢講就咁講，但行動就冇囉。」

女大學生因與家人的意見不合，只能在連儂牆上留下心聲。（徐嘉蒓攝）

生於亂世 昐社會聆聽年青人聲音

大專生黃小姐拉著行李箱到場，她表示因為要到澳門上學，無法親趟九龍區遊行，故趁出門前特意在家園附近的「連儂牆」留言，以另一種方式表達訴求。

她在便利貼上寫上「生於亂世 有種責任」一句，因為香港需要年青人捍衛。她又指，家中意見出現分歧，致不敢表達自己看法，而電視新聞紀錄只是年青人行動，「但有冇人聽到我哋年青人心聲？」

她覺得「連儂牆」上一筆一劃，一句句的「香港人加油」，比起遊行高喊的口號，更能展示港人團結精神。

網民一呼百應 自發守「連儂牆」

現場有七、八位互不相識的年青人，自發派發便利筆及水筆，又有人向途人解釋「連儂牆」理念，又有人在後方維持秩序。

其中兩名約二十歲的年青人表示，他們是在連登討論區「mon post」，見到有學生因為設「連儂牆」被人指罵，故趕來支援，「呢邊人少，遊行同呢到目標都係一樣，只係各有各做」。

他們指未有計劃留守到何時，但相信會有人來接力，「大家香港人來架嘛！」他們又相信假如「連儂牆」被拆，之後自自然然會再誕生。