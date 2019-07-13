【逃犯條例】沙田遊行前夕　工人於沙田政府合署外黏合地磚

由反對修訂《逃犯條例》草案引發的各區遊行持續進行，有網民發起明日（14日）在沙田區遊行，昨（12日）晚深夜時分，有市民途經政府合署對開，發現有工人以溶劑黏合地磚，似為明日的遊行作預防工作，黏合工程至今早仍在進行。

反修訂《逃犯條例》衍生的遊行及連儂牆「遍地開花」，繼港島及九龍多次大型遊行後，示威行動進一步蔓延至新界，且行程愈見緊湊，今日（13日）上水、明日（14日）沙田，兩日遊行均已獲警方批出不反對通知書。

據了解，沙田遊行原定由車公廟起步，途徑沙田新城市廣場一帶，終點為沙田政府合署，但沙田區議員陳兆陽表示，與警方接洽後，警方要求將終點改為沙田站巴士總站。該站連同附近多條道路當日亦會封閉。

昨（12日）深夜11時許，有市民路經沙田政府合署對開時，發現多名工人在行人路用膠水黏合地磚，似為明日的遊行作預防，工程至今早仍在進行，範圍擴至往新城市廣場的方向，地磚之間的罅隙露出白色溶液，現場有工人解釋，這些溶劑會變透明，惟因今早曾下驟雨，令水溶性的溶劑全部外露，需繼續修補；而香港郵政亦已宣布，位於該合署內的沙田中央郵政局郵政信箱大堂明日會關閉，服務暫停。市民如有查詢，可致電香港郵政查詢熱線2921 2222。