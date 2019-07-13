【光復上水】侯志強派水、檸檬茶被丟回　笑言：冇毒㗎唔使驚

反對修訂《逃犯條例》風波持續，繼上周的光復屯門遊行及九龍區大遊行後，今日(13日)再有光復上水遊行，主題圍繞反對水貨客佔據北區。遊行隊伍於下午3時半出發，由北區運動場起步，途經新成路、新康街、符興街等。 上水區鄉事委員會主席侯志強的身影亦在遊行路線中出現，他聯同數名義工準備了一箱箱檸檬茶及礦泉水，派發給遊行人士，惟遊行人士似乎並不領情，部份人士向指罵他「民建聯最無恥」，以及把檸檬茶丟回給侯志強義工，侯志強皆笑臉相應，又笑言「冇毒㗎唔使驚」，又呼籲在場人士要「和平理性」。

遊行人士除了高呼光復上水口號外，又呼喊「林橫月娥下台」、「撤回逃犯條例」、「追究警方濫權」、「釋放被捕人士」、「撤回暴動定性」等口號。

侯志強聯同數名義工，準備了多箱檸檬茶及礦泉水，派發給遊行人士消暑、解渴。雖然侯志強並非民建聯成員，惟仍被「誤會」，向其指罵「民建聯最無恥」、「侯志強最無恥」，又把檸檬茶丟回給侯志強義工。

侯志強見狀笑言，「冇毒㗎唔使驚」，又呼籲在場人士要「和平理性」，「年輕人大把世界」，「任何理性的合情合理的訴求我們都願意聆聽」。

隨後部分遊行人士開始接受侯志強派發的礦泉水和檸檬茶。有人更高呼，「攞嘢飲」，「香港人嘅資源啊，攞啊」。

↓↓↓ 「光復上水」遊行情況 ↓↓↓