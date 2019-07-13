【光復上水】至少五記者傷　01記者中椒　法新社記者倒地面呈紫色

「光復上水」遊行在今午（13日）演變成警民衝突，遊行完結後上水多處出現警察與示威者推撞情況，警方亦多次揮動警棍打示威者。混亂期間，有多名身穿反光衣的記者在採訪期間遭噴胡椒噴霧，甚至有人受傷不支倒地，當中包括BBC及法新社記者。而法新社女記者在混亂間倒地，臉部受傷，有在場目擊事發經過的市民憶述，當時該名女記者面部呈紫色，傷勢嚴重，需由急救員到場治理。

有人倒地需送院治理

約下午6時左右，有頸上掛上「BBC」證件、身上佩帶了眼罩及口罩的記者不適倒地，有其他人正用水為他清洗雙眼。另外，有市民Kurekaoru目擊一名法新社女記者不適倒地，須由現場急救員敷上冰袋處理，Kurekaoru形容當時情況：「我在警察防線前拍攝，然後女警叫大家散去否則使用武力。」他憶述，當時立法會議員范國威嘗試為雙方協調，不過5分鐘後警察突然向示威者方向衝前，「事發極突然，記者所有人往後跑。」Kurekaoru被警察推倒在分隔車線的草叢裏，嘗試站起來後發現警察往港鐵站方向跑，期間不斷毆打示威者，其中法新社女記者倒地。Kurekaoru形容，當時該名女記者顴骨位置呈嚴重紫色，神智模糊，「她一回過神來已翻找身邊的相機，但是不見了，但旁邊有警棍在地上。」

法新社女記者在新運路以冰包敷臉的照片在網上流傳，並指她是遭警棍打傷。據知，她受傷時正在新運路面向單車徑的一名花槽上，並正拍示威者搬鐵馬的情況，但突然有人在她背後快速跑過，其身上的相機帶被拉到，導致她在花槽上跌倒到馬路。女記者的右邊臉部着地受傷、即時紅腫，其手及腳也有擦傷流血。在附近的急救員見狀即上前為她提供協助，於是出現了她用冰包敷面的情況。之後她到醫院治理。《香港01》聯絡到該名女記者，她稱自己無大礙。

法新社女記者面部嚴重受傷。（王譯揚攝）

眼角受傷出現兩厘米長傷口

下午5時半左右，在志昌街及新運路十字路口交界，又有另一名記者受傷。一名身穿反光衣的記者指自己被不明物體飛來弄傷，眼角位置出現長近兩厘米傷口，有急救員使用生理鹽水為他清洗面部。另外，亦有疑為記者、身上掛上Leica相機的人士不適躺在地上，有急救員正用生理鹽水為其清洗面部。直至6時半左右，警方沿新運路往上水港鐵站向示威者推進，其間有位疑為攝影記者、身穿反光衣的人士倒在馬路邊，數名救護員到場，以氧氣罩輔助其呼吸，他其後獲送上救護車送院治理。

此外，在下午約5時半，有一名身穿黑衣的中年男子在符興街屈臣氏疑用手機拍攝遊行人士樣貌，惹來遊行人士不滿，並要求該名男子刪除相片。惟對方拒絕，雙方發生衝突及肢體碰撞，警員其後到場調解，並掩護該名男子往上水廣場上天橋離開。有示威者尾隨該男子上天橋，至上水廣場對出位置，該名男子再次出手推撞示威者，雙方發生衝突。警員在沒有預警下向前線記者及示威者施放胡椒噴霧，有記者面部、手臂均遭噴傷，《香港01》記者眼部亦沾上噴霧感到不適。