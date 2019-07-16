【逃犯條例】社福界周日遊行　批特首視社工為政權失誤的補鑊工具

反修例風波不斷，繼上周有傳媒發起遊行表示不滿打壓新聞自由外，社福界亦發起本周日（21日）社福界靜默遊行。特首林鄭月娥上月9日指，政府會提供輔導服務以減低社會的負面情緒，言論一出惹來社福界強烈不滿，批評特首卸責予社工，又轉移視線拒絕回應民間訴求。遊行發起人指，年青人的負面情緒源自政府修例工作不足，社工並非如林鄭所言，為政權失誤的「補鑊」工具。

遊行由社工組織「社工復興運動」、立法會議員邵家臻及張超雄的辦事處、社會福利機構員工會及香港社會工作者總工會發起，預計於本月21日，早上11時在灣仔社會福利署所位處的胡忠大廈為起點，步向終點特首辦，遊行又鼓勵參加者自備一個沙灘吹氣波，於集會完畢集體拋波入特首辦，寓意「交番個波畀林鄭」。社工復興運動指遊行歡迎現職或前社工、社福界支援職員、社工老師、社工學生及大專院校社工系學生參加，預計遊行共有1,000人參與，目前正向警方申請不反對通知書。

特首林鄭月娥本月9日面對傳媒提問時曾提到，對於有市民直接或間接被修例爭議影響而傷害自己感到「非常痛心」，又稱「已動員非政府機構提供輔導服務，希望減低社會的負面情緒」，指會盡自己所能，在多元教育或在情緒輔導方面投入更多資源，「為青年人解決他們的焦慮」。言論一出，惹來大批前線社工不滿，社福界靜默遊行聲明中批評「政府推卸責任」，又指政府「轉移視線拒絕回應民間五大訴求，並視社福界作為政權失誤的『補鑊』工具」，社福界感到極度憤怒。

特首林鄭月娥本月9日面對傳媒提問時曾提到，「已動員非政府機構提供輔導服務，希望減低社會的負面情緒」。（資料圖片／梁鵬威攝）

前線社工：社工不是幫政府修補爛攤子

社工復興運動組織成員、社工曾醒祥同樣感到極為憤怒，批評林鄭這番言論本末倒置，「社工做輔導好，倡議又好，都是就社會上的需要去做，不是見到政府有堆爛攤子，才去幫他們修補。」曾醒祥說，是次遊行除了五大訴求外，亦是為了表達社工的不滿，「在林鄭發言前，已經有不少社福機構去回應年青人需要，許多社工甚至動用工餘時間，走到前線與年青人同行，並非要特首『下命令』後才向年輕人提供服務。」他又補充，社工一直在運動的前線守護年輕人，緩和年輕人情緒，「我們是做回社工應有之義，不是幫林鄭政府修補爛攤子。」

上星期日（14日）沙田的反修例遊行，最後釀成警民衝突，多人受傷需送院治理。曾醒祥那天傍晚也在新城市廣場，他站在警方防線與市民中間，為雙方緩和情緒，並為有需要青年提供支援，卻目睹了一幕幕令人痛心的畫面，「沿途好多年輕人一路跑一路喊，大家情緒好受困擾，沒有想到警方會用這樣的方法對待市民。」

曾醒祥於剛過去的沙田發生的警民衝突中也在現場支援年輕人情緒，他說：「沿途好多年輕人一路跑一路喊，大家情緒好受困擾，沒有想到警方會用這樣的方法對待市民。」。（資料圖片／李澤彤攝）

遊行抗議政府擺社工「上枱」

曾醒祥憶述，當日沙田的衝突在場約有百名社工，當衝突告一段落後，許多社工走出來相認。他認為，在佔中運動之前，社工只停留於在中心輔導的角色，近年社工多參與社會運動，正是爭取社會公義的表現，「那一刻，我才感覺自己在做社工應該做的事。」但他強調，無論社工如何努力，都無法化解最根源問題，「青年的負面情緒源於政府在修例工作上的不足，又如警隊過分使用武力、稱市民為暴徒等行為，發起遊行是想告訴政府，不要卸膊，不要拋個波給社工，擺社工上枱。」