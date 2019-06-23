西貢百年教堂荒廢被霸佔　天主教徒倡保育重塑「朝聖之路」深度遊

走入西貢郊區，阮志偉取出鑰匙打開黃毛應玫瑰小堂的側門，塵封已久的氣味撲面而來。內裡一切擺設沒有太大改動，還是那木造的橫樑，舊式鋁製窗戶，長木椅，祭壇中央的十字架和聖經。 但走出小堂外，前方空地不知從何時起變了停車場，還搭了臨時帳篷。小堂正門更被豪宅村屋愈建愈高的圍牆完全堵住，人多時入內難度極高，於是那道鐵閘門深鎖，陽光透不進來。「以為冇人用就霸下霸下，再入唔到來。」阮志偉概嘆。 這座1923年或以前已存在的二級歷史建築物，曾經是神父為西貢村民主持周日彌撒的場所，亦是東江縱隊港九獨立大隊成立的基地，但近十多年只是偶然用作童軍訓練場所。於是，這個地方就這樣靜止在某個時空，這段歷史就這樣遺忘在山邊村落裡。 西貢有多個小堂正面對與黃毛應玫瑰小堂同樣的命運，阮志偉所屬保育團體計劃將小堂維修及活化，「因為資源有朝一日可能被地產霸權壟斷，變成另一個地產項目。」 攝影：黃偉民

打開小堂側門，因為長期沒有人使用，塵封已久的氣味撲面而來。小堂內一切完好，仍有電燈和冷氣，不過仍然十分酷熱。

黃毛應位於西貢大網仔附近，可透過車路到達，然而這條小村隱藏於密林山蔭中，一般人不會刻意到訪。村內原居民早已搬離，村屋變成一座座豪宅。但那裡仍有一座鋅鐵蓋頂小屋，外牆斑駁脫落，看起來與一般村屋無異，走近一點，才看到屋頂上的聖母像，原來這座是天主教小堂，名為黃毛應玫瑰小堂。小堂獲評為二級歷史建築物，1923年重建後，模樣保留至今。

阮志偉近來一有空檔便來到小堂「執頭執尾」，看看哪裡需要維修及跟進。他是中大歷史哲學博士，多年來研究本港鄉村歷史。十年前，他受洗成為天主教徒，研究興趣因此多了宗教元素。去年他又義務加入天主教區屬下的「古道行」歷史研究小組，致力填補天主教在西貢區的歷史空白。本來有全職工作的他，要不時遊走西貢各村落紀錄口述歷史，或到檔案處翻查文獻，早已分身不暇，但他因為不放心，還化身成「管理員」，看守西貢各處小堂。

阮志偉多年來研究香港村落歷史，內容涉足邊境村落及客家群體，喜歡入村觀察多於看文獻。

二級歷史建築物 曾是抗日基地

這天，他坐在小堂裡祈禱用的長木椅上，分享黃毛應玫瑰小堂及西貢天主教傳教故事。

他說，小堂1923年重建，但早在1880年已存在，1941年東江縱隊借用小堂，宣佈成立港九獨立大隊，又在小堂駐紮游擊隊，收集情報，招募村民加入，抗擊日軍。後來大隊轉到1867年建成、位於西貢赤徑的聖家小堂成立總部，專門出海營救文化界人士，玫瑰小堂才不再是抗日基地。

「古道行」的團隊曾訪問過黃毛應的老村民，有人說當年日軍曾捉拿一批參加游擊隊的村民到小堂審問，並予以火刑。「訪問嘅村民曾經目擊過程，見到其中一位村民被吊起，畀火燒，嗰個人皮膚都爛晒，返到屋企冇耐就死咗，另一位就重傷。但佢哋仍然無供出東江縱隊成員，結果犧牲。」阮志偉說。

小堂位於黃毛應內，位置偏僻，單從外型看，一時間難以分辨這是一座天主教小堂。

昔日天主教場所 今日荒廢被霸佔

提及黃毛應，不少行山愛好者或歷史研究者都略知其抗日角色，但鮮有人知道天主教發展的過去。

翻查1939年的《公教報》報道，玫瑰小堂在當年5月29日舉行落成典禮，有教友租小輪前往，後因颱風而停駛；又有三百多名新界教友由清晨起，冒雨徒步數里入村出席典禮，而恩主教則負責主持彌撒。

目前小堂後方相連兩層高的房間，地下是廚房，樓上是雜物房，以前是神父休息的地方。阮志偉表示，神父不會定期每周日在小堂主持彌撒，可能每月主持一次，每次會提前到達，在小堂內、或在村民家中休息睡覺，翌日早上再舉行彌撒。直至70、80年代，村民漸漸搬走，小堂失去宗教作用，為免浪費空間，教區將小堂交予黃大仙童軍117隊作訓練中心近二十年，直至近日才正式交還。

小堂後方相連的閣樓現為雜物房，但昔日是神父休息安睡的寢室。

小堂漸漸荒廢，有何下場？對內，黃毛應小堂的木製橫樑需要更換，牆身滲漏，大規模維修動輒過百萬；對外，小堂正門外空地及樓梯被豪宅村屋新建的高牆圍堵，致大閘長期深鎖，只能經側門進入。但側門前變成了停車場，有人加建了臨時帳篷，有人曾放置一堆建築廢料在門口。阮志偉輕嘆：「以為冇人用就用、就起嘢，起咗先，冇人知冇人阻都算，霸咗先。」這亦是他百忙中仍要充當管理員，加強檢查的原因。

從高空角度可見，小堂（啡色鋅鐵蓋頂）外圍已被新式豪宅村屋包圍。

19世紀走入西貢傳教 小堂古蹟處處

「新界區好多小堂，神父走咗之後就丟空，如果唔利用就會被人侵佔，同埋日久失修。 好可惜！曾經咁重要嘅聖寶，就咁埋沒咗。」

除了黃毛應玫瑰小堂，西貢區還有很多具有歷史的小堂目前空置或失修，「古道行」團隊走遍山頭，找出其中十間，分別位於深涌、白沙澳、蛋家灣、赤徑、大浪、西灣、浪茹、糧船灣、北潭涌及黃毛應。

自1850年代，已有一批西方傳教士行山進入西貢，當中特別多意大利籍神父。多年有神父服務西貢被人殺害，原因不明，而這些過去在教區中亦難以翻查。

阮志偉指出，自1850年代，已有一批西方傳教士行山進入西貢，到不同鄉村傳教。選擇西貢，除了因為其地理位置，方便經大鵬灣進入中國內陸（昔日的寶安縣），亦因為西貢多散村及客家群體，需要協助他們對抗當時大族控制。「西貢首先係一個落腳點，又有細村落，未接觸過信仰、西方宗教，所以作為根據地，擴散出去。」神父除了傳教，亦會協助村民解決生活疑難，當村民開始信奉天主教後，便會捐錢、建屋，作為聖堂，故此西貢遍佈小堂建築。

但他說，天主教在西貢傳教的這段歷史，連一些資深教友亦不知悉。「我有行開山，西貢主要路徑都行過晒，呢啲村以前都去過，但你嗰時根本唔知有間小堂喺度，見到都唔知、唔留意，連天主教定基督教都分唔到。咦，但望真啲，入邊每間小堂都有故事。」

「古道行」團隊屬天主教區下一個工作小組，主席是蔡惠民神父。網站上列出西貢其中十間具歷史性的小堂。（「古道行」網站圖片）

西貢十間天主教小堂，大部分失修或空置，有部分已有用途： 建於1867年的大浪聖母無原罪小堂（三級歷史建築） 建於1867年的赤徑聖家小堂（二級歷史建築） 建於1873年的蛋家灣聖伯多祿小堂 建於1879年的深涌三王來朝小堂 建於1880年的白沙澳聖母無玷之心小堂（三級歷史建築） 建於1990年的北潭涌聖母七苦小堂 建於1910年的糧船灣龍船灣天主堂 建於1918年的浪茄聖母聖誕小堂（現為基督教互愛中心，作福音戒毒用途） 建於1923年的黃毛應玫瑰小堂（二級歷史建築） 建於1953年的西灣海星彌撒中心

見證香港發展 倡保育予教友非教友使用

撇除部分已有其他教會團體接管的小堂外，「古道行」團隊計劃將這些小堂復修及活化，包括向政府申請歷史評級，及申請基金維修。「我哋有啲舊嘅野，唔係由佢荒廢喺度，有好多資源可以好好利用。做咩社會目的都好過荒廢，因為有朝一日可能被地產霸權壟斷，變成另一個地產項目。」

他們打算將大浪、赤徑、西灣、深涌四間小堂，規劃成一條「朝聖之路」。同時，他們又計劃將黃毛應小堂發展成歷史館，舉行活動，展示天主教、黃毛應及東江縱隊的歷史。「宗教團體可以用來做彌撒、靈修，非教友都可以來聽音樂、祈禱、默想，都好有意義。」

阮志偉強調，他們的目的並非要保護天主教財產，而是因為這是香港發展的一部分，有需要向大眾傳達保育訊息。「既然呢度已經冇彌撒，唔會回歸返以往只係做鄉村宗教場所，咁目標應該宏大啲，推廣畀普羅市民，利用公共資源、天主賦予嘅財產，好好發揮功用。」