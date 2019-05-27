【西貢KOL】家庭主婦貼地辦地區報　「貢想」版主不願西貢太打卡

西貢，又稱西貢市、西貢墟，是一個「墟鎮」。在香港，或者只有西貢可被稱作「墟鎮」：既有「墟」的熱鬧，也維持了「鎮」的鄉郊文化和氣象。 不過，這個「墟填」，近年卻變了樣。區外人也知道，西貢常常塞車，更有人指，塞車是因為某路段某交通燈等候轉燈的時間太長。「西貢塞車點止交通燈咁簡單？根本成個規劃都有問題！」 眼見興建豪宅的計劃一個接一個，小島、山野每隔數星期便因缺德遊客太多出現「淪陷」，「貢想」的成員希望可以告訴大家，西貢的未來，不應這樣。

「你係鍾意呢個地方，你就會想去了解佢。」 居於西貢多年的Carol說。(呂諾君攝)

「只屬西貢的蠟燭」、「英籍退休警自學做西貢空氣先生」、「山竹下被困海面的小狗」......翻開「貢想」的社區報以及其網頁，可以見到各式各樣的內容。「執笠舖都會有，見到啲咩得意嘢都會擺上去，唔想冇咗先嚟懷念。」Carol說。八年前搬入西貢、全職家庭主婦的Carol過去是中學歷史老師，兩年前忽發奇想，希望與西貢街坊「一齊創作啲嘢」，於是開設了「貢想」專頁，同時透過不同渠道號召同道中人，很快便有數人響應，現時就讀社工系學生的Master，便是其中之一。

八年前搬入西貢的Carol和自小在西貢長大的Master，是其中兩位「貢想」的成員。(呂諾君攝)

「起初Carol搵到我同學，同學再搵我，聽到佢解釋個理念，嗰刻就決定加入。」Master指，因所讀學科的關係，她很著重人與人的連結，而聽到Carol的介紹後，感覺「貢想」的風格很隨意。她們的團隊人數不定，只要想參與，可以隨時加入一同製作內容，地區報也是不定期製作，因為沒人手派發，每期約只印一千份，數千元的印刷費都是自掏荷包夾錢。雖然人手不足，成員又沒有太多編輯經驗，但成品圖文並茂，「文青」得來內容貼地，因此在西貢區的支持者甚多。「個社會已經好窒息，唔想再有咁多事情有規範。」Carol和Master說。

西貢塞車非一日之寒 赴沙田規劃署尋根究底



出入西貢，靠的是一條西貢公路，塞車嚴重，即使是區外人想必也體驗過。「邊可能係一個交通燈、一個路口位咁小事？我哋想宏觀啲睇呢件事。」為了找到西貢塞車的真正原因，數年前Carol特意走到位於沙田的規劃資料查詢處。她表示，根據規劃署的資料，西貢是「墟鎮」，不是「新市鎮」，其未來發展要「低密度」及「配合鄉郊面貌」。關於規劃的資料，政府的網頁上只有皮毛，而經她們的調查發現，西貢未來有排山倒海的住宅項目，「所謂嘅低密度，係就係起八層樓，但就起到密質質......人多車多，點樣配合鄉郊面貌？」

近年西貢區出入的人流大增，但西貢未來的規劃，仍是一味增加人口。現時交通流量已飽和，周不時塞車，令居民苦不堪言。提及近日南圍村因擬建230個豪宅單位而引起爭議，Carol指，翻查資料發現，原來興建私人住宅的申請，在2015年西貢公路工程第一期落實發展後，便已不斷湧現。她和Master認為，政府口談規劃要由下而上並以人為中心，但現時所見，卻是未有理會社區的真正需要，近年政府部門只是單純地擴闊西貢公路部分路段的路面，對人口過多而住宅數目仍不斷增加，則是完全不理，認為問題只會愈加嚴重。她們希望，透過「貢想」，介紹區內小事的同時，也可深入淺出滲透一些大議題，讓居民知道區內正在發生的變化。

所謂嘅低密度，係就係起八層樓，但就起到密質質......人多車多，點樣配合鄉郊面貌？ Carol 「貢想」專頁負責人之一

西貢的大事小事，只要Carol(左)和Master(右)有興趣，她們都會去探討和紀念。(呂諾君攝)

行山、露營逼爆以外 西貢有不一樣的風土人情

近年西貢遊客不絕，每個周末行山客「逼爆」、有大媽到萬宜水庫游泳、橋咀島「失守」出現非法紮營遍地垃圾山......每到假日，西貢居民甚至不敢外出，Carol和Master認為，這樣的情況無法改變，西貢的山野、海洋不是居民專屬，但希望遊人前來時，可尊重居民、環境。她們又希望，大家對西貢的印象不只停留在「旅遊」層面，「其實西貢仲有好多面。」以早前的天后誕西貢廟會為例，小食攤檔背後是多年以來的歷史文化，而中式慶典以外，西方的天主教在西貢紮根都有上百年歷史，「好多嘢都被人忽略，但其實好值得去睇去知。」

採訪當日，二人帶記者遊走平日不多人前往的西貢舊墟，沿途介紹了不同小店，當中包括了一家自家蠟燭店，店主是一名在外國闖出名堂、回流西貢發展的蠟燭設計師，店內有造型獨特如叉燒包、蝦餃等蠟燭售賣；亦有一些「文青」型的雜貨店，同時售賣手工藝品和麵條等食品。期間又行經在區內有數十年歷史的士多「關海記」，店主伯伯今年原來已經103歲，指曾因「食過夜粥」學習少林功夫，至今仍老當益壯，是居民人人皆知的「活寶貝」。

文青不等於離地 不等於討厭政治



問到成立「貢想」的導火線，Carol指，其實源於很貼地的事。「幾乎間間食肆都有露天茶座，但早幾年呢度被列為阻街黑點，我諗店主、街坊都冇人知點解。」2016年，店舖阻街定額罰款生效，西貢海傍一帶均列入為阻街黑點，Carol對於食環署「一刀切」將部分不阻地方的露天茶座都視為阻街感到不滿，認為應保留地方特色而酌情處理，因此展開了監察政府的方向。



其後，她們調查西貢區議會籌辦的「魅力西貢」推廣活動，撥款30萬元的去向，發現活動成效不佳，欠透明度之餘，當中一項用了8000多元、在名為「食在西貢」旗下的廚藝表演，附近的街坊、食肆全都不知道有此活動，而秘書處對於餘下金額用在何處，亦是避而不答，「話要推廣西貢，但根本冇人知有活動，成效係點可想而知。」Carol和Master說。



勇於發表不滿，鄉填人未必個個受落。「經常被抹黑話我哋，話我哋收咗政黨錢派來搞事，叫居民提防我哋。試過想幫龍舟比賽即場做回收，活動負責人知道「貢想」也想幫手，立即拒絶，不願意溝通。最後，我們自己到場去協助回收，將啲垃圾從回收桶分番出嚟，自己把守住回收桶。」

「文青」之餘，「貢想」也會關注政治，希望居民留意身邊的社區問題及監察政府。(呂諾君攝)

理想中的西貢 未來可以共想

住在西貢，Carol、Master以至是「貢想」的其他成員，大家都很愛西貢，「煩惱時有個海可以望下，鄰里關係又好好。出其他區同人傾偈，人哋可能唔太睬，但呢度絕對唔會。」她們指，西貢自成一角，出入「坐底」要一小時，但她們樂於忍受。「我哋希望西貢日後唔好咁『打卡』。」Carol和Master重申，理想中西貢，「唔係政府話要點點點，亦唔係雜誌介紹嘅點點點」，居民知道多些，才可以討論到底甚麼是西貢特色，而「貢想」，是一個多元的聯繫、途徑。「貢」是指西貢，其諧音「共」亦是共同、聚在一起的意思；「想」可以解作想像、思考、展望及創造，英文名vision，是大家的vision，她們希望西貢的未來，可以由大家一同創造。