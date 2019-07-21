【721遊行】做「連儂人」　製「香港加油」氣球 和理非另類打氣

反修例示威活動持續，民陣今日(21日)再在港島舉辦遊行，促請政府成立獨立調查委員會，至下午六時，仍然有市民由維園出發。警方本來強制將遊行終點定於灣仔，但現時遊行人士仍陸續向灣仔、金鐘方向前進，未見有警方設防線。一如以往，市民用上不同方式在遊行期間表達意見，當中有學生化身「連儂人」，也有人自製「香港加油」的氣球為遊行人士打氣。雖然角色不同，但他們均表示，即使走不上前線，也希望可在後方「做少少嘢」出一分力。

中學生化身「連儂人」任貼



近日18區的連儂牆相繼被破壞，數名中學生在今日遊行期間化身「連儂人」，讓遊行人士寫下便條紙，期間又幫忙會回收膠樽和垃圾，更向市民派發濕紙巾和替途人噴灑降溫噴霧。有份扮「連儂人」的中五生Chris表示，自六月逃犯條例反修訂運動開始以來，每次都有出來擔任後勤工作，「唔敢行上前面，但留喺後面都想做少少嘢，譬如做下回收，令示威者嘅形象會再好啲。」

喜愛歷史科的Chris指，日後完成學業希望可以成為記者，因為記者可以將事件如實中立地報導，為記錄歷史出一分力。而每次遊行活動過後，她都會寫下「社運日記」，「其實冇諗過香港人可以付出咁多，真係好感動。」

貼便條紙也怕被留下指紋



軒尼詩道20號對出電車板出現連儂牆，在場有5位18歲剛中學畢業的年輕人，義務幫手貼緊便條紙。他們表示，「連儂牆」上的便條紙容易被風吹甩，故準備了透明膠紙將便條紙貼好。他們皆戴著口罩，其中一位陳先生表示，即使只是貼便條紙，但擔心被認出，直認「呢個政府已經唔可以相信」，所以要保護自己。期間一位30多歲的女士探頭與他們說話，建議他們戴上手套或用膠紙包裹著手指頭，以防膠紙上留下指紋。「我以媽媽心態去提下佢哋。」

特製香港加油氣球 為港人去負能量



此外，遊行人潮經過灣仔港鐵站時，有人高舉黃色的「香港加油」字樣。四個大字原來是由氣球製造，製作人之一的Jacky指，此氣球字由他和另外約六個朋友「由朝整到晚」才宣告完成，認為近日社會上衝擊太多，香港人有太多仇恨和負面情緒，希望這個舉動能緩和氣氛，以及為在場人士打氣，著他們和平表達訴求。