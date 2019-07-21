【721遊行】「翻版林兆波」舉十字架撐連登仔　盼提醒特首聽民意

民陣再發起反修訂《逃犯條例》遊行，在云云人海中，年逾五旬、被指貎似特首林鄭月娥丈夫，有「翻版林兆波」之稱的江先生繼九龍區遊行，再次高舉約三米高的十字架，「撐起年青人、撐起連登仔」。他一方面感嘆政府逐步扼殺年青人的將來，指年青人抗爭卻不被上一代支持和理解，未來前景暗淡無光；另一方面他又欣賞年青人創意無限，尤讚「連登仔」施盡辦法推動今次社運。對於不少人笑言他神似林鄭丈夫，他一笑置之說「這正突顯年輕人創意和想像力強」。

年逾五旬、有「翻版林兆波」之稱的江先生繼九龍區遊行，再次高舉約三米高的十字架。(李穎霖攝)

以十字架提醒特首身份



五十多歲的江先生由今日二時許於軒尼詩道一處獨自高舉沉重十字架，一舉便是數小時，沿途有不少遊行人士拍下他矗立於遊行隊伍中的身影，亦有人上前輕拍他的肩膀，以示打氣。舉得累了，汗流浹背的他稍為放下十字架休息，向記者解釋起這十架的意義。「首先，特首林鄭月娥是基督徒（天主教徒），向年輕人使用暴力，已是違反教義。」他希望以此十字架，提醒林鄭月娥此身份，加上香港天主教區榮休主教陳日君樞機及多位基督教領袖曾多次呼籲政府聆聽民意，勿將年輕人逼上絕路，惟政府一直漠視訴求，故即使江先生並非教徒，仍連夜以木條製作出十字架，並將之帶上街頭。

被指貎似林兆波一笑置之



事實上，是次並非江先生首次高舉自製的大型十字架參與遊行，頭貼退熱貼、戴上口罩的他在七月七日於尖沙咀舉行的九龍區大遊行中，獨站逾6小時，手持「人神共憤」、「暴君林鄭下地獄」十字架時，曾被遊行人士「捕獲」，照片更被網民瘋傳，指江先生的樣貌神似特首林鄭月娥丈夫林兆波。問起有否留意有關言論，他笑了笑，直認看過有關帖文，不會因此感到不悅，只會一笑置之：「現在的年輕人很有創意。」

讚連登仔帶起整場運動



記者見今次十字架設計不同，掛上「登字」黑色旗和天使像，又寫上「愛撐連登仔」、「爸媽站出來為年輕人擋子彈」。他笑言過去一直透過兒子分享「連登討論區」資訊，認為「連登」連結年輕人，「今場運動沒有連登根本不會推展得那麼快。而且策略多元、動員能力強，無Plan A都有Plan B，若沒有他們的策略與付出，可能「送中」條例已經通過，故作為老一輩更加要出支持他們。」

他又說，在多次遊行中遇見許多年輕人向他傾訴瞞著家人上街，令他深深感受到作為父母一輩，應該陪同年輕人到示威現場，故此他在十字架上寫上「爸媽，站出來撐年輕人擋子彈」。他認為父母未必需要支持子女的看法，但應該到現場觀察，看看年輕人是怎樣的，這比只在家中看電視、報紙知道更多資訊。

對於被指樣貌神似特首林鄭月娥丈夫林兆波，他笑了笑：「現在的年輕人很有創意。」(李穎,霖攝)

嘆年輕人看不見未來



早前香港01報導，坑口富寧商場的「洋江工程」於門外張貼支持《逃犯條例》反修訂大遊行，卻被管理公司指佔用公眾地方，要求將相關物品搬離，該店店主正是江先生。他過往亦曾在裝修小店門前貼上平反六四，支持學生等大字報、標語，不是被商場管理處要求移除，就是被持反對意見的人士撕去，但亦無阻他上街的決心。

江先生在坑口富寧商場開店，香港01曾報導其店門外張貼支持6月9日反對修訂《逃犯條例》的大遊行。

小小的店面不止是江先生表達意見的地方，亦成了他了解年輕人心聲的平台。他指，有時候會有年輕人到他的店舖購物，大家閒聊着，就會聊到社會現況，亦在過程中聆聽年輕人的聲音，了解到年輕一輩的絕望。「他們真的看不到未來。」這句話，他重覆地說了幾次。

他深刻記得早前到觀塘處理一單水喉維修，「當時我見到那位年輕人獨自居住50、60呎的劏房，那是我見過最小的單位，竟月租叫價8000元」，又嘆言：「這明顯是官商勾結導致。這樣生活狀況怎叫年青人見到將來？」