【救生員不足】工會料明年缺500救生員　康文署約見未提改善措施

政府救生員人手不足的問題近年浮現，導致部分公眾泳池需要局部關閉。兩大拯溺員工會代表聯同立法會議員何啟明今日約見康文署副署長，討論有關救生員不足的問題。工會代表於席上要求改革救生員職系，提升救生員薪酬待遇和培訓，吸引更多人入行；會後工會代表指，署方態度正面，惟未提改善措施，料來年救生員出缺人員增至約500人。

救生員總數欠缺414人 佔所需人數近20%

近年多個公眾泳池曾因救生員不足而局部關閉，包括荃灣城門谷游泳池、柴灣游泳池及九龍公園游泳池等。根據港九拯溺員工會及香港政府拯溺員總工會的統計，全港泳池、泳灘及水上活動中心救生員總數欠缺大約414人，接近所需人數2100人的20%。

今日香港拯溺員工會主席鄧子安、港九拯溺員工會發言人胡啟榮，以及勞工界立法會議員何啟明一同約見康文署副署長（康樂事務）李碧茜，提出職系架構檢討、人力培訓、改善工作環境及提升服務要求，希望透過改善救生員整體薪酬福利待遇，用以挽留人才，以及吸引新人入行，從而解決救生員不足的問題。

今年部分公眾泳池因救生員不足局部關閉。（資料圖片/ 梁銘康攝）

康文署約見拯溺工會未提改善措施

鄧子安表示，署方態度良好，承諾把守救生員新入職的技能測試大關，惟未有針對人手問題提出實質改善措施。他預計，如果署方不提出重大措施的話，未來七至八月公眾泳池局部關閉的情況不會改善，而來年將會更差。他又指，由於現時沙灘並不會有局部關閉措施，於是他在會上向署方提出，當沙灘救生員不足時，希望有廣播提醒市民提供有限服務，而署方承諾會跟進，但沒有表明實行時間表。「去到高峰期希望署方實行，市民知道救生員唔夠，等佢哋評估安全同注意多啲。」

香港拯溺員工會主席鄧子安表示，署方未有針對人手問題提出實質改善措施，料未來救生員不足和公眾泳池局部關閉的問題會持續惡化。（廖俊升攝）

救生員工作壓力大 揭招聘困難問題

今日一名救生員於深水埗泳池天台危站，報導指是因該救生員今獲通知延遲試用期，疑憂心前途問題故站出危險位置企跳，鄧子安相信有關事件或關繫到人手不足和制度不清問題，令同事工作壓力大所致。鄧子安解釋，現時聘請不足夠人手，令該同事的工作壓力大和難以適應，令他不能接受工作年報評核結果，認為有關評核結果是人手不足所致。他補充，署方已經了解事件，但盲點是招聘和管理困難，令同事壓力增加。

今日，一名救生員疑因要延長試用期，於深水埗泳池天台危站。（資料圖片/ 郭倩雯攝）

工會料來年救生員出缺人數增至500人

胡啟榮指，救生員職位架構應該進行根本性檢討。他解釋，如今救生員就連放假也要工作，並沒有時間休息，導致工作壓力大，而招聘人手亦相當困難。胡啟榮補充，早於4至5年前已警戒署方，若不根本性改革救生員職業架構，後果將會十分嚴重。他表示，去年已經預計2019年的救生員出缺人數會超出400人，而他預料，明年的救生員出缺人數將接近或超過500人。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮預計，來年救生員出缺人數將由400人增至約500人。（廖俊升攝）

何啟明將與民政局跟進

何啟明表示，救生員不足令到泳池局部關閉，甚至有些泳客在沒有救生員的情況下都要落水，導致要出動警方將泳客帶上水，證明大眾對於游泳存在需要。然而，經過是次與署方會談，他認為署方態度正面，但對於救生員不足的問題仍是束手無策。他續指，短時間內將會聯絡民政局，協助康文署跟進救生員不足的問題，「如果問題唔根治，會有更多問題會出現。」

立法會議員何啟明表示，公眾對於游泳存在一定需要，惟署方對救生員不足問題束手無策，他將會聯絡民政局跟進問題。（廖俊升攝）