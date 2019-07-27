【元朗遊行】銀髮婆婆衝上前線苦勸示威者　哭求：你哋快啲走啦

元朗遊行於下午3時開始，5時後，示威者與警方對峙，警方於5時許多次施放催淚彈驅散示威者。期間，有多位銀髮族人士衝上抗爭前線，站在示威者與警方中間。有大叔舉「放棄暴力」牌，亦有藍衣婆婆苦勸示威者離開。

中年男人舉「放棄暴力」牌

下午5時18分，警方在元朗大馬路施放催淚彈，示威者一度驅散，後來再於大馬路聚集，雙方遠距離對峙。

期間，一名身穿深藍色上衣，配帶頭盔、護目鏡的中年男子突然走出，站在示威者與警察中間，於較靠近警察的位置舉起兩塊分別寫着「放棄暴力」、「和平抗爭」的牌，並不發一言地佇立在馬路上。他後方的示威者不斷向他大喊，叫他離開，他均不為所動，後來警方推進防線，他方才離開。

一名戴頭盔、穿藍衣的中年男子在警察與示威中間，向警察舉起「放棄暴力」、「和平抗爭」的牌。（陳浩然攝）

銀髮族年輕人互勸對方離開

至5時44分，示威者與警察一直陷入對峙，期間一名穿淺藍色上衣，拄拐杖的白髮婆婆突然衝出來，向前線示威者哭訴：「你哋走啦！你哋快啲走啦！」並「大」字型張開四肢，擋在示威者前面，多名年輕示威者拉着她，一名女示威者更直接攬着藍衣婆婆的腰。

示威者不斷勸婆婆離開現場，惟婆婆堅持他們不走她也不走。示威者為使婆婆離開，於是說：「得，你走我哋走！」並開始向後退，藍衣婆婆見狀方跟着一起後退。平靜一會兒後，一位身穿灰衣的伯伯走到警察防線前，指罵全副武裝的警察。