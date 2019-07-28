【光復元朗】台灣人瞞家人　即日來回遊行　港人熱心翻譯送老婆餅

反對修訂《逃犯條例》（反修例）運動持續，街頭示威衝突愈演愈烈，上周日（21日）更有多名身穿白衣的人士在元朗站內無差別攻擊途人。針對元朗白衣人暴力事件，昨日（27日）有人發起「光復元朗」遊行，要求當局追究。縱使警方事前已向遊行發出反對通知書，示威者照樣上街，其中幾位台灣人舉著「台灣撐香港」的標語牌參與遊行，支持一眾香港示威者表達意見。他們看到上周元朗暴力事件後，決意遠赴香港聲援反修例運動，更直言無懼被香港警察拘捕的風險：「逃不了被抓我們也有想過，但要抓就來吧。」

上周日元朗發生白衣人無差別襲擊途人事件，多人受傷及被捕，引起一眾反修例示威者憤怒，故在昨日發起元朗反修例遊行，冀當局追究事件。昨日下午，示威者無視警方對遊行發出反對通知書，佔據元朗大馬路。期間爆發警民衝突，警方使催淚彈及海棉彈驅散示威者，大街小巷被煙霧籠罩，事件中有多人受傷。

因白衣人暴力事件 「台灣迷因」版主赴港撐光復

遊行雖為「非法」，但群眾仍然逼爆大馬路，當中也有來自台灣的示威者。「台灣迷因」的幾位版主昨日來到元朗，手持「台灣撐香港」的標語，在大馬路上隨隊遊行。版主說，他們之前一直在網路上做圖和影片聲援反修例，也有參加過在台灣為香港舉辦的反修例活動，但受上周元朗的暴力事件激發，決意「即日來回」支持光復行動。「看到上周在元朗發生的事，我們真的很生氣也很遺憾，後來知道香港人還要集結回元朗一次，我們就突然想要不要衝香港支持香港人，讓他們的感受到台灣人的關心。」

台灣迷因版主無懼白衣人暴力，參與昨日光復元朗行動。（台灣迷因 taiwan meme Facebook圖片）

語言不通 港人熱心翻譯

畢竟人生路不熟，版主坦言因為語言不通，在遊行期間也感到困擾。他們直言，遊行時並不感示威者暴力，「大家都很守秩序，而且自發提醒哪邊會有危險，或是出什麼事。我們其實聽不懂廣東話，所以也不太知道口號在喊什麼，但還好周遭的香港朋友都會很熱心幫我們翻譯。」遊行期間有市民送他們老婆餅，又一直勸說他們快走，因為他們不懂廣東話會很危險，「現場令我們眼眶都泛紅了。」

版主直言，他們不懂廣東話，但香港示威者熱心地為他們翻譯。（台灣迷因 taiwan meme Instagram圖片）

台灣迷因版主表示，遊行期間有市民送上老婆餅給他們。（facebook截圖）

即日來回免遭家人發現 版主無懼被捕：「要抓就來吧」

上周元朗的白衣人暴力事件，未使幾位版主恐懼和卻步。「其實很多台灣人勸我們不要去，連我們有些人都不敢跟家人說我們要飛香港，所以我們就當天來回，比較不會被家裡人發現。」版主說，上星期白衣人的做法泯滅人性，難免會有擔心，但仍然覺得有來港的必要。遊行屬於非法，版主直言毫不害怕，「逃不了被抓我們也有想過，但要抓就來吧，如果因為這樣會讓更多台灣人關心，也是好事。」

遊行過後爆發連串警民衝突。（資料圖片/ 蔡正邦攝）

冀提醒香港示威者不孤單

一場和平遊行再一次演變成激烈衝突，示威者向警方投擲雜物，警員發出催淚彈、橡膠子彈和海棉彈驅散示威者，版主在這場衝突中反而看到香港人的勇敢。「一個才剛發生流血衝突不久的地區，大家竟然還願意回去，這真的很勇敢，我們支援香港的行動跟大家的勇氣比起來不足為提。」版主表示，離開現場時，他們得悉警方向示威者施放催淚彈及橡膠子彈，沿路的香港示威者都叫他們趕快離開。他們希望香港示威者加油撐下去，並注意安全，又提醒他們並不孤單，「昨天在元朗看到很多香港朋友跟我們說謝謝辛苦了，但其實你們才是最辛苦最勇敢的一群人，請你們記住其實在台灣有很多人在支持你們，也請你們注意自己的安全。」

警民衝突中，警方施放催淚彈、橡膠子彈及海棉彈驅散示威者。（資料圖片/ 賴雯心攝）

台灣青年憂今日香港是明日台灣

香港反修例風波持續超過一個月，示威者提出的五大訴求至今仍未獲港府回應，除了令香港示威者，也令不少台灣人憂慮「今日香港，明日台灣」。版主直言，台灣年輕一代對於「今日香港，明日台灣」也有很深感受，再次反思台灣制度與前途，「送中還有之前的普選，這都跟台灣對民主制度的印象差很大，這也證實了一國兩制是不可行的，台灣跟香港目前的處境算是唇亡齒寒。」