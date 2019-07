【光復元朗】楊岳橋：需正視社會問題嚴重性　籲團結易變之中堅強

公民黨議員楊岳橋今日(28日)在港台節目《給香港的信》中,憶述7.21元朗事件的經過,指「暴徒」無差別地襲擊途人,但市民無法接通報警求助,現場乘客唯有合力對抗「暴徒」。他又認為警方和「暴徒」是在互相掩護,而政府將上環示威者設起路障的行為和元朗襲擊事件同等地看待,質疑政府比起市民的安全更關心道路,又表示,大部分人都不會鼓吹暴力行為,但當市民在無計可施下採取最後的手段,代表需要正視社會問題的嚴重性。 楊最後寄語聽眾盡力協助勇敢的年輕人,且不要失去希望,並在團結和易變之中堅強。

楊岳橋表示,大部分人都不會鼓吹暴力行為,但當市民在無計可施下採取最後的手段,代表需要正視社會問題的嚴重性。(羅君豪攝)

楊表示7.21當晚元朗西鐵站「暴徒」無差別地襲擊途人,當中包括回家的和平遊行人士、有小孩的家庭、記者等。他又提到有些市民即使報警求助,但半小時内均無法接通,同時警署卻關閘,現場乘客唯有合力對抗「暴徒」。他又引述警方稱沒有證據是有預謀的襲擊,認為警方和「暴徒」是在互相掩護,而政府卻將上環示威者設起路障的行為和元朗襲擊事件同等地看待,質疑政府比起市民的安全更關心道路。

楊稱,大部分人都不會鼓吹暴力行為,但當市民在無計可施下採取最後的手段,代表需要正視社會問題的嚴重性。他直斥特首林鄭月娥對市民態度傲慢,固執和不尊重,稱無法理解為何「撤回」是如此難以啓齒。又批評政府沒有回應成立獨立調查委員會的訴求,反而將調查交托予不完全獨立於警方的監警會,導致難以查明真相。

他續指,現時需要的是政制改革以實行普選,市民需要的是一位有能力及負責任的政府去聆聽和滿足市民的訴求,以及制定有利於社會的政策。他表示,香港能得到國際間的信任有賴於與内地不同的政制,若沒有一國兩制,香港或會失去超過一百年以來所建立的名譽。

他最後寄語聽眾盡力協助勇敢的年輕人,且保持樂觀,因為現在已經接近結尾的開端。又引述李小龍的一句名言“You must be shapeless, formless, like water.”(你應該保持無形無體,如同水一樣),呼籲大家在團結和易變之中堅強。