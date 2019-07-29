【728集會】催淚彈食到慣 上環戰線中媽媽輕裝上陣

有團體原定於昨日(28日)發起「全城追究上環開槍大遊行」，但警方僅准許在中環遮打花園舉行集會。不過集會開始不久，市民逐漸向銅鑼灣、灣仔、中聯辦等幾地方前進，而上環一帶再次發生激烈警民衝突，接近晚上七時，警方於西區警署外開槍及發射催淚彈。 在此之前，示威者一度在西區警署後數十米與警察對峙。當中一名女子，只戴着一個布口罩和撐着一把縮骨遮，眼神堅定站在示威者所設的防線前。身為母親的她表示，家人並不支她走上前線，因此她每次大多獨自一人，輕裝上陣全因「已習慣」，「怕就不會出來，我食催淚彈都已食慣。」她這樣說。 攝影：李穎霖、呂諾君

昨日下午近六時，德輔道西、西區警署前警方與示威者對峙，其後緊張的氣氛漸漸升温，前線示威者陸續穿上防具、戴上防毒口罩，準備迎接不知何時會來臨的推進行動以及催淚氣體。手持一把雨傘、面戴普通口罩的劉太(化名)，站在一眾「重裝」的年輕示威者之中，沒有絲毫想要後退的跡象，「我已經習慣了。護具就先給前線的年輕人。」

自6月9日開始，劉太說自己已參加過十多次大大小小的示威活動，每次都是走到最前，日前的「光復元朗」、上星期的上環衝突她在身在其中，坦言「食彈」都已食慣，「數星期以來沒有停過，(放催淚彈時)看到別人流眼水，我還心想：糟了，怎麼我沒事的？」

手持一把雨傘、面戴普通口罩的劉太(化名)，坦言「食彈」已食到慣。

612當日，是劉太首次中催淚彈，當時她身處近美國銀行中心一帶，警方從多方向施放催淚彈，「前左右都有」，當大家也在跑離煙霧，混亂間有一個催淚彈突然掉到她的左面，「還好平日有做運動，我比身旁的小伙子跑得快。」她笑說。

目睹年輕人中海綿彈

第一次吃到催淚彈，劉太也很不習慣，眼 手、等十分刺痛，「但習慣了之後，又覺得好像沒有甚麼。」劉太指， 現時如有物資和裝備， 她都會先給其他人 ，亦會盡力照顧和保護身邊的人。日前她親眼看到身旁的年輕人中了海綿彈，腹部位置沒有出血，但就腫了一大塊，學過急救的她問咖啡店借冰替其敷冰，「其實個個對很好......沒有想很多，害怕就不要出來，出得來就不用怕」

家人不支持自己示威

和一般家庭中，父母反對子女外出遊行的情況不同，反倒是劉太的家人不支持她出來參與示威：「我兒子反而叫我不要去。」想法接近中間派的兒子認為，警察只是打工仔、政府和示威者的磨心，而友人不習慣街頭抗爭，即使來到也多只站在後方，或是「和理非」遊行完就離開，故她通常單人匹馬上陣。

警方施放催淚彈，示威者走避時以雨傘抵擋。(資料圖片/李澤彤攝)

父母站出來 對年輕人別具意義

近兩月的社會運動中，年輕人、學生一直被視為主要戰力，至近日開始有父母組織、銀髮一族高調表達支持，保護前線示威者。作為媽媽級的劉太坦言，她認識的家庭，也是年輕人出去居多，但她認為父母站出來，對年輕人來說別具意義：「我就是要支持，人人都說害怕不去衝，那就沒人來了。」 然而，她亦承認仍有不少父母安坐家中，看着電視新聞畫面，對抗爭的年輕人諸多批評，說起來她亦稍顯勞氣：「去過現場你才說吧，其實不是你們想像中那樣，他們（年輕人）真的很好。」

站在對峙隊伍的隊頭位置，面對警察不知何時會開始的清場行動，劉太眼中並無懼色，要說掛心甚麼，她想着的始終是身處最前線的年輕人。「年輕人要顧慮前途，真的要小心點，但我沒甚麼好怕。 行得前，小心點就了，自己衡量風險。」

從這場運動開始見證至今，政府尚未回應示威者訴求，不少人都至今都未見到抗爭的出路，但劉太認為應要繼續像水一般的持續式抗爭，「好像雨傘運動，佔領時間久了，就有人會開始反感，但現在這樣每星期示威兩天，是可以維持的。」

和劉太傾談過後不久，警方近七時開始向示威者推進，並連還施放多發催淚彈。街道煙霧瀰漫，示威者撤退走避，即使戴上了防毒口罩，仍有人吸入催淚氣體而面露痛苦神色，不斷用生理鹽水沖洗患處，未配戴防具而在清場行動中受傷的示威人士，相信多不勝數。