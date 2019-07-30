【逃犯條例】大埔組織搞舊Tee回收　義工或護士教路點用舊Tee急救

反修例運動持續發酵，721更發生元朗白衣人無差別打人事件，多場示威亦有不少市民受傷。面對衝突場面，不少市民未必懂應付，如果意外受傷，更不懂第一時間處理。有見及此，近日有地區組織發起舊Tee回收行動，教大家如何利用舊上衣當急救材料之餘，也回收舊Tee給有需要的人士。回收日由即日起至8月10 日，剛巧跟民間發起的大埔遊行為同一日，對於跟遊行日「撞期」，搞手表示只屬巧合。

太和舊TEE回收（資料來源：太和的後裔─太和邨法團監察組）

社交媒體專頁「太和的後裔」30日發佈《太和舊TEE回收活動》，是次活動為期十二天，他們呼籲街坊可以把家中不需要的舊上衣捐出，除了源頭減廢外，也可以作急救分享的材料。據了解，回收舊上衣的準則為沒有破爛和乾淨，作8月10日的急救分享。若完成分享後還有舊上衣剩下，他們會放在辦公室予有需要人士前往領取，或會捐在太和邨內原有的回收箱中。

而8月10日的急救分享為免費活動，由有急救經驗或任職護士的街坊作義務講解。急救分享暫定在回收活動完結後進行，歡迎任何有興趣人士參與。惟詳細時間地點，則要留意專頁發佈。

太和的後裔義工Cherry Au回應《香港01》查詢，指自今早發佈回收活動後，已收到逾三十件上衣，當中都是以附近街坊捐贈為主，更指曾有五至六個人拿著一大袋上衣到辦公室打算捐贈。對於回收活動完結日期和民間發起的大埔遊行「撞期」，她表示只是巧合，是次活動本來就預計進行兩周左右。

收到的衣服都十分乾淨，普遍都以T shirt 為主，男裝和女裝也有。（相片由受訪者提供）

Cherry Au續指，鑑於近日社會治安轉差，有市民擔心缺乏急救知識處理突發事情。「例如若有人暈了，其實我們不應該圍住，反而是要讓開位置，使空氣流通。」故此他們希望收集舊TEE，教導市民怎樣用舊Tee處理傷口，例如幫助骨折或手部受傷的人作固定。「我們希望能讓更多人知道，如果見到有人受傷，第一時間可以做什麼。」