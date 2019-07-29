【逃犯條例】公務員擬周五集會　申不反對通知　盼邀林鄭「同行」

《逃犯條例》修訂引發的政治風波未有平息跡象，5名公務員計劃在本周五（8月2日）在中環遮打花園發起公務員集會，盼把市民的聲音傳達至政府的管治團隊，他們於今日（29日）正式向警方申請「不反對通知書」。 集會發起人、在勞工署任職的顔武周表示，他們將會邀請行政長官林鄭月娥、各司局長、立法會議員及前官員出席集會，提供平台讓他們與公務員公開對話。他預計集會約有2,000人出席，有相當信心可獲批不反對通知書。 另外，顏武周稱自昨日（28日）起不斷收到無來電顯示的滋擾電話，他曾接聽相關來電，但另一方只有「嗶嗶嗶」響聲，無人答覆。

5名公務員計劃在本周五（8月2日）發起公務員集會。（盧翊銘攝）

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近日有多個政府部門的公務員，在互聯網以出示遮去個人資料的證件匿名表態，要求政府就風波設獨立調查委員會，並批評政府在元朗襲擊事件上處理不當，而今次則是首次有公務員具名表態，並計劃舉辦集會。是次集會擬於8月2日晚上7時至9時，在中環遮打花園舉行，並以「公僕仝人，與民同行」為主題，強調「願意把市民的聲音傳達至政府的管治團隊」。

5名集會發起人分別來自勞工處、房屋署、土地註冊處、運輸署及路政署。（盧翊銘攝）

發起人來自不同部門 擬邀高官出席

5名集會發起人分別來自勞工處、房屋署、土地註冊處、運輸署及路政署，他們今日與警方會面期間，與對方討論糾察、出席嘉賓事宜，並表示會邀請行政長官林鄭月娥、各司局長、立法會議員及前官員出席，提供平台與公務員同事公開對話。

現職二級助理勞工事務主任的顏武周為集會發起人之一，他表示，有相當信心可獲批不反對通知書，預計當日出席人數約有2,000人；由於集會將於晚上進行，因此不會影響公務員的日常工作。

集會發起人顔武周稱，是次集會和平理性、沒有大台。（盧翊銘攝） 發起人：集會和平理性無大台 顏武周強調，是次集會和平理性、沒有大台，他們只是提供平台，凝聚公務員的聲音、反映意見。被問及會否擔心遭秋後算帳，他直言集會是依足程序申請，因此沒有顧忌，亦不會違反政治中立原則：「公務員都係香港人，亦都有集會自由權利，為社會事務發聲。」