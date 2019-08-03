【旺角遊行】歷六七暴動、六四事件　86歲羅伯：香港點解攪成咁?

「旺角再遊行」今日（3日）由晏架街公園起步，以大角咀南櫻桃街公園為終點。遊行隊伍中，一塊寫上「香港點解攪成咁？」的標語橫額在人潮中突圍而出，下方處名寫上小小一排字：「居港80年，86歲，羅伯」眼前的是兩鬢斑白的羅伯，他今年86歲，經歷過抗戰時期、捱過三年零八個月的饑餓艱苦，來港後見證了六七暴動，六四事件至近年的議員被DQ事件。他見證香港社會逐漸崩壞，「社會好差，有不合理法例， 香港人就快冇哂自由。」

走在旺角的遊行隊伍上，從遠處就見到羅伯自己親手寫上的字：「香港點解攪成咁？」走在一群年輕人中間，年屆86歲高齡的羅伯身手仍靈活，他背上背嚢，一身黑衣，今日一人前來支持年輕人。他從6月起參與反修訂逃犯條例的遊行，也見站過年輕人被警察驅趕、施以武力的畫面，「我出嚟好多次，唔抵得社會變成咁。」

年屆高齡，但他心水很清。「早幾年，立法會議員被人DQ哂。」他又說：「社會好差，有不合理法例，香港人就黎冇哂自由，我住喺香港80年，見證住香港變差。」

年屆86歲高齡的羅伯身手仍靈活，他背上背嚢，一身黑衣，今日一人前來支持年輕人。（廖俊升攝）

六七暴動貼大紙報：好似連儂牆咁

羅伯還記得，小時候的生活好苦，抗日戰爭的三年零八個月沒食物差點餓死。後來共產黨執政，他也曾以為生活從此會變好，「年青時政府宣揚共產主義，話世界有平等，人民有自由，財產會得到平等分配，而人呢？個個就安居樂業咁樣嘛。」他經歷過六七暴動，當年他在左派機構工作，被逼一定要港督府貼大字報支持左派，他俏皮地笑了一聲說：「哈！你唔知呢？咪好似今日連儂牆咁貼，但我貼嘅係好大張，唔係細張㗎！」

六四事件後醒覺

羅伯堅定地相信社會會變好，但他從未見證過承諾兌現，反而教他一次次地失望，「自從六四事年後我才大悟大覺，若人民解放軍是愛人民的，為何會用出動坦克同機關槍咁掃射學生？」他認為現今學生出來抗爭，與當年六四學生爭取民主同出一轍。「凡係社會運動都係由後生帶頭，而咁大件事就係因為呢個社會（問題）。」

7.17的銀髮族遊行羅伯沒有缺席，當天到達遊行終點時，一大群年輕人走來慰問長者，教他感動不已，他突然哽咽，眼有淚光，年輕人的付出教他感動，「好多謝佢哋！」日後會繼續參與遊行嗎？他語帶堅定地說：「身體仲頂得順！」