【大埔遊行】走在示威前線　「全民記者」：運用公民權利記錄所見

「事實就應該畀人知！」阿澄說。 阿澄與她的伙伴穿上反光衣，走到大埔遊行現場進行採訪。阿澄一邊高舉自己的電話進行直播，一邊進行現場旁述。他們不是獲政府認可註冊傳媒機構的記者，而是希望憑藉自己的力量，報道現場實況的「全民記者」。 攝影：黃文軒、黃桂桂

由示威者變記者 冀讓外界看前線真正一面



反修例運動大規模爆發，連場示威行動也出現警民衝突，早於「佔中」時已有接觸社運的阿澄也有參與。直至7月11日，她在社交媒體Facebook上成立一個名為「全民記者」的群組，「因為我所見到嘅嘢，有好多人都見唔到，我想將我喺前線所見到嘅嘢畀全部人睇。」



兩個月來連場衝突，阿澄都在現場進行記錄，最令她難忘的不是那些警民衝突，而是她深感新聞自由受到剝削，「好似佢哋（警察）大晒咁。仲聽到差人話：『我哋過咗啲記者，我哋做乜都得㗎啦』。」目睹事件發生，阿澄說：「如果我係一個記者，一定要拍低佢，等其他人知。」

阿澄拿著手機直播遊行情況。

成立群組源於「權利歸於人民」理念



阿澄說，她把群組命名為「全民記者」，不是想取代記者的職責，「並沒有蔑視記者的意思，我絕對尊重每一位記者的專業。」群組成立背後，是源於「權力歸於人民」的理念。「冇大台呢樣嘢，就算有（大台）都唔Buy，嚟緊社會架構要將某部分權利畀返人民。群組成立的目的，係想全部人都可以講到真相畀人聽，話到畀人知呢個消息係真定假，所以係民眾主導。」



群組成立一個月，已有逾六千名成員。阿澄說，「全民記者」得以廣傳，主要是依靠「人傳人」，她相信不單是新聞，其實有很多事都是依靠民眾自發，「長遠目標係恢復以前互助互勵嘅人情味。」阿澄認為，所有人也能運用香港公民拍攝的權利，揭露社會真相。

全民記者裝備齊全，如同專業的記者團隊。

非官方認可記者



8月10日大埔遊行這天，她及另外兩名「全民記者」成員拿著鏡頭和腳架，穿上反光衣走在遊行路線上進行直播，驟眼一看，似乎與真正的記者無異，但實際上，他們並非政府註冊新聞機構的記者。而「全民記者」的群組規則內亦寫明「群組沒有賜予會員官方記者身份或權力」。



阿澄說，走在前線用鏡頭拍攝，她始終知道自己的身份：「我係市民唔係記者，我只係用市民的角度去『報道』、記錄，將實事的多面反映被人睇。現有的傳媒自然好多人睇，但都仲有好多人唔知，可能不夠廣泛，渠道不夠多，成立『全民記者』，可以擴闊市民知道真相的途徑。」

全民記者阿澄相信，社會應將部分權力歸於人民，沒有大台的理念，於傳媒也適用，人人也可以當記者。

群組守則：安全、中立



由於不是受聘於私營機構的記者，穿上反光衣走在前線，需要承受一定風險，阿澄直言也會擔心安全問題。「在前線『採訪』時，不會企咁前，企近大概示威者或路人嘅位置，安全至上。」阿澄重申，「安全及中立是群組的兩大守則。」



同行的「全民記者」阿恩也說，在做全民記者之前，她一直都是支持示威者，如今作為一個記錄者的角色，也希望盡量中立，不單是監察警方行動，就算是示威者「掟磚、放火」都會一一記錄。她表示，曾經將示威者的激進行動放上群組，被群組成員責罵，但她直言「冇計」，唯有關掉手機不看。

阿澄認為，如今政府難收科，而人民也不應該繼續暴力，「仲有好多方法繼續抗爭，暴力只會攬炒，攬炒都唔係一件好事。」

冒充記者？ 「只想顯示真相」



然而，在最近的反修例運動中，不時有警察質疑有人穿反光衣冒充記者。阿澄不認為「全民記者」是冒充記者，「群組規則講明我哋唔係真正嘅記者，並冇記者實際擁有的權力，我哋有嘅只係社會賦予市民嘅拍攝權利。」但她及阿恩身上均有一張「全民記者」的「記者證」，「記者證」上印有其個人照片、姓名及「PRESS」的字眼。「我承認我咁做係走法律罅，如果警察問到，可以趕我哋走。」



問到這個行為會否影響前線記者工作，她說：「我相信唔會，一來這個行為不是長期，二來我認為出發點好重要，不是着一件反光衣，拎住張記者證，假扮記者走去衝，我覺得呢啲係需要譴責。但如果只係企喺度，想將真相顯示畀人睇就得。」



她說，「全民記者」與政府註冊新聞機構的角色不同，「傳媒機構有公信力、專業分析、客觀報道，但『全民記者』只是一個平台，讓市民運用自己的公民權利，分享自己見到的事實真相。我們不是『報道』，是『記錄』，多得一個得一個，靠人與人之間的all-connect（完全連結）將訊息傳開。」