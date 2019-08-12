【逃犯條例】公務員再聯署　譴責警隊瀆職：完全偏離公僕角色

昨日於各區發生的示威行動演變成衝突，警方執法期間疑派員混入示威者，再作出拘捕，引來嘩然。公務員今再作聯署，譴責警隊瀆職，偏離公僕角色，敦促警隊高層下令停止一切違反公權力及國際公約的行為。

一群來自52個部門的公務員今日中午發表題為「自甘墮落，恥與為伍」的聯署公開信，指要香港警察近日行為已完全偏離公僕角色，對其瀆職行為致最嚴厲譴責，並於信末加上「香港警察唔係我同事」、「I Don’t Work With HK Police」標籤。截至今日中午12時，已有1208人參與聯署。

聯署信表示，自6月12日的示威行動開始，警方執法期間不時無差別辱罵、拘捕甚至攻擊示威者和途人，又使用大量過期催淚彈作出驅散，認為在近日元朗、北角發生的襲擊事件反映出警隊與三合會成員合作，加上昨晚警方派員以示威者打扮混入人群中引起事端，批評警方已放棄百多年來艱苦建立的良好形象，服從不合法命令及權力，行為完全背棄公務員政治中立的原則，是徹徹底底的瀆職。

一群來自52個部門的公務員今日中午發表題為「自甘墮落，恥與為伍」的聯署公開信，指就香港警察近日的瀆職行為致最嚴厲譴責。(受訪者提供)

信中又指，警察行為已完全偏離其公僕角色，其光榮和專業形象已蕩然無存，敦促警隊高層立即下令全體人員停止一切違反公權力及國際公約的行為。

聯署信全文：

今天，我們對香港警察連日來的種種瀆職行為，致以最嚴厲的譴責。

香港警察於1844年成立，為本港開埠以來歷史最悠久的政府部隊。自皇家香港警察時代以來，香港警察一直致力執行法律賦予的權力，維護本港的繁榮和安定。惟近日應對「反修例風波」的一連串手段，揭示香港警察的光榮和專業形象已蕩然無存。

從612示威開始，香港警隊一而再無差別辱罵、拘捕甚至攻擊示威者和途人；警隊於執行武力驅散的行動中，亦使用大量過期催淚彈，為前線記者及示威者造成無可彌補的身體損傷；721「元朗黑社會無差別攻擊事件」和「北角福建幫事件」中，清清楚楚反映警隊與三合會成員合作的事實；今天，警隊更派員以示威者打扮混入人群中引起事端。香港警察至此已完全放棄百多年來艱苦建立的良好形象，甘心屈服於一切不合法命令及權力，其暴行已完全背棄公務員政治中立的原則，徹徹底底有瀆其職。

公務員團隊一直堅守以民為本的原則，為香港市民服務。如今，香港警察的種種惡行，顯示其已完全偏離作為公僕的角色；我們現在向香港警察予以最強烈的譴責，並敦促警隊高層立即下令全體人員停止一切違反公權力及國際公約的行為。

一群來自52個部門的公務員上

2019年8月12日

f.n. 截至2019年8月12日中午12時，聯署總人數為1208人

#香港警察唔係我同事 #IDontWorkWithHKPolice