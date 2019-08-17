【光復紅土】偉恆昌新邨貼「禁足」通告　如非拘捕可拒警進入

反修例運動持續升溫，每周都有示威活動，今日（17日）下午有人發起「光復紅土」土瓜灣及紅墈區遊行，由海心公園行至黃埔，當中途經旭日街、崇安街、庇利街、紅磡道、民泰街，全程約20分鐘。沿路會經過多個屋苑，包括偉恆昌新邨，而今日有多個住宅大廈相繼貼出通告，提醒如警方要到大廈內報勤，必須出示手令及有保安許可才可進內。

（廖俊升攝） 早前發生多次警民衝突，警方曾闖入馬鞍山及黃埔的私人屋苑大堂內，企圖執法，事件均惹起部分住客不滿。有鑑於今日「光復紅土」行動，偉恆昌新邨的偉景閣、恆景閣及昌景閣都貼出通告，指如要進入大廈，需要先聯絡保安，以免造成恐慌。 偉景閣的通告之上款更為「致執法人員」；而恆景閣的通告就詳細列明如警方需進入大廈，需要負責人出示委任證及手令，如未能出示手令，警方就需要交代進入目的等程序。至於昌景閣同樣貼出類似，而屋苑大閘封膠，記者靠近時，屋苑大堂的住戶及保安員上前問何事，「我以為打到嚟咋！」。

光復紅土遊行申請 日前警發「反對通知書」

「光復紅土」遊行原定上月27日舉行，惟上月21日發生西鐵元朗站白衣人無差別襲擊市民事件後，有網民發起在27日進行「光復元朗」遊行，因此「光復紅土」遊行「讓路」延至今日舉行。遊行申請人、土瓜灣南社區主任李軒朗原擬定遊行由紅磡碼頭出發，途經紅鸞道、紅磡道、德民街、蕪湖街、馬頭圍道、土瓜灣道、馬頭角道、馬頭涌道，以宋皇臺花園為終點，但前日（15日）遭警方發出反對通知書。

昨日上訴成功 改替路線舉行

「光復紅土」申辦人李軒朗，日前就情況提出上訴，公眾集會及遊行上訴委員會於昨日召開聆訊，最終獲批以替代路線舉行，而遊行時間為下午3時半至5時半。警方在今日凌晨表示，最初是基於公共安全及秩序的考慮，因而反對九龍城區舉行集會及遊行。對於上訴委員會的決定，警方表示尊重，將會安排適當警力和相應措施，並會繼續與主辦單位溝通，以確保是次公眾活動能安全及有秩序地進行。

新遊行路線終點：黃埔站A出口

公眾集會及遊行上訴委員會經商議後，昨晚批准今日（17日）「光復紅土」遊行，以新遊行路線：海心公園、旭日街、崇安街、庇利街、紅磡道、民泰街、黃埔站A出口對出行人路空地，取代原先路線：由紅磡碼頭出發，途經馬頭圍道、土瓜灣道、馬頭角道，以宋皇臺花園為終點。