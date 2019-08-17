【光復紅土】示威者呼籲「捉鬼」要理性　見可疑人應拍低勿傷害

反修例行動遍地開花，惟早前在銅鑼灣有疑為警員的人士身穿黑衣、混入示威者人群當中向示威者作出拘捕；在機場集會中，有示威者因見到可疑行為，發起「捉鬼」圍困兩名內地男子。今天的光復紅土遊行中，有參與遊行的人士表示，現時確是人心惶惶，但認為「有鬼」不會影響大家對表達訴求的渴望；而遊行途中亦有人強調今天是和平遊行，呼籲大家如遇到可疑行為應拍低並報警處理。

8月11日晚上，警方在銅鑼灣軒尼詩道清場期間，有指當中有穿黑衣戴口罩的警員扮成示威者混入其中，並拘捕了身旁的數名示威者。之後的行動中，示威者都大為警惕，在早前機場集會中，有示威者因認為一名內地人形跡可疑，懷疑他的身份會否是內地公安，因此大批示威者將他包圍並以索帶綁起。而另一名《環球時報》記者付國豪則因懷疑拍攝示威者大頭近照，遭到質問後被示威者搜出內地護照、身份證及「我愛警察」藍色衫，其後被圍堵逾一小時。

因示威者在機場的行為惹起爭議，事後網上有不少討論，認為應制定一些行動守則和應對方法，當中包括了「不打平民」、「不阻撓任何人接受急救及治療」、「不因仇恨或挑釁而使用武力」等等，亦有網民提出「講英文」、「用廣東話拼音火星文」等方法，用以「趕鬼」及在示威者堆中區分出「真香港人」。

海心公園外一名男子以大聲公呼籲市民如發現有可疑人物要拍低並報警處理。(廖俊升攝)

《香港01》記者今天在「光復紅土」的集合地點海心公園外，見到一名男子以大聲公呼籲市民「捉鬼」時，要緊記和平理性，表示如發現有可疑人物作出奇怪或暴力行為，不要嘗試阻止，但要拍低並報警處理，以貫徹今天是一個和平遊行。

遊行隊伍中，亦有市民指過往曾目睹示威者中有人作出可疑行為。陳先生(化名)指，早前的示威活動中，他見到有些人會主動號召其他示威者做出較激進的行為，也有人召集到明明傳出佈防很多警力的警署，「雖然好多時呢啲行為好可疑，但都唔肯定其實係咪鬼。」陳表示，「鬼」的出現令大家的戒心很重，但影響不會很大，「近日都好多話警方會擺臥底等等嘅消息，人人都會好驚，但驚都會繼續行出嚟。」

有遊行人士表示今天會加強警惕，如見到可疑行為，會先跟隨並多加留意。(梁鵬威攝)

陳先生指，早前曾聽說「鬼」的身上會有螢光棒和戴着耳機，他指今天也會加強警惕，如見到可疑行為，會先跟隨並多加留意，「人人都有自己睇法，冇得叫人哋點樣處理，但自己會keep住理性，底線係唔好傷害到無辜嘅人。」他指，政府聲稱會聽取市民的和平訴求，因此今天打算遊完行便會離開，「會嘗試下做佢哋比出來嘅條件，比大家睇，和平都得嘅，都會同身邊人講自己諗，但唔會阻止大家。」