【光復紅土】百年紅磡觀音廟如常開放　黑衣善信冀觀音守護香港

今午(17日)，逾千市民冒雨參與紅磡區「光復紅土」遊行。紅磡土瓜灣一帶不少商戶提早拉閘關門：然而，位於紅磡差館里、觀音街的百年觀音廟，卻無懼塵世紛亂，在亂世中如常開門，為善信提供心靈護蔭。 攝影：曾雪雯

寺廟燈火如常，觀音廟職員不時探頭出外觀看街道動態。被問及會否怕被警民衝突波及，眾人笑著說，「我哋有觀音娘娘」。

紅磡三村街坊合資建廟



紅磡觀音廟坐擁146年歷史，目前被評為香港一級歷史古蹟。1873年（同治12年），紅磡約、鶴園角約與土瓜灣約三個紅磡村街坊夾資籌建紅磡觀音廟。如今紅磡觀音廟右側仍是紅磡三約街坊會的會址。

寺廟燈火如常，觀音廟職員不時探頭出外觀看街道動態。被問及會否怕被警民衝突波及，眾人笑著說，「我哋有觀音娘娘」。

伴港歷日軍轟炸仍不倒



紅磡觀音廟除以「觀音借庫」聞名於市外，歷日軍轟炸而不倒亦是街坊口耳相傳的故事。據說，1941年香港保衛戰期間，日軍視黃埔船塢為目標轟炸紅磡。其時觀音廟附近屋宇被悉數炸毀，惟觀音廟則屹立如故。故觀音廟其後被居民視作獲觀音庇佑，而長年香火鼎盛。

「未見過條街咁齊心一齊拉閘」



是日遊行，有在廟中工作逾五年的觀音廟職員指，在紅磡工作多年都從未見街道如此清閒，「未見過條街咁齊心一齊拉閘，哈哈哈」。紅磡觀音廟今午如常開放至下午五時四十五分。眾職員一貫談笑風生，卻依舊不時探頭觀望遊街隊伍動向。被問及會否擔心警民衝突蔓延至觀音廟，該職員說得淡然，「可能佢哋入嚟拜神呢？」

黑衣善信冀「香港平安」



語音未落，一名身穿黑衣中年男士走進觀音廟參神。阿福（化名）家住新界，今天特意出席「光復紅土」遊行，他指過往從沒拜訪過觀音廟，但由於警方封路，途經觀音街時便入廟拜神。

他指，兩個月來香港人每周到港九各地遊行集會，於他而言是一個重新認識香港的新體驗，「佢哋仲整咗本『紅磡•土瓜灣』旅遊書嘛」。離開前，阿福在微雨中說，剛剛為香港祈求「風調雨順，香港平安」。

有穿上黑衣的善信趁遊行來到觀音廟，祈求觀音可以守護香港平安。

相傳，觀音坐在蓮花上修道，故觀音廟又稱「蓮花宮」或「水月宮」。水既寓脫離塵俗之意，亦寓世事無常。或許，神明沒有黃藍紅黑之分，面對生命一視同仁。在觀音廟落戶紅磡第146年，人潮在街口如水流散，去向未明。