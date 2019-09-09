推逾400空置攤檔　拒增發小販牌照　團體批食環署做法形同陰乾

撐基層墟市聯盟計劃主任張延指，食環署在為期五年的固定小販資助計劃結束後，收回約千個空置小販攤檔，而當中大部分檔位出現空置的原因，為政府向攤販提供特惠金收回牌照而造成。不過，在重整攤檔的面積、間距、分佈後，署方現時只釋出435個空置小販攤檔予公眾人士、小販助手等人士申請，小販牌照總數比小販資助計劃實施前減少617個，加上署方又要求申請者全數負擔興建排檔的巨額開支，故認為認為政府是以「陰乾」方式對待小販行業的發展，亦扼殺基層市民的就業機會。

撐基層墟市聯盟計劃主任張延指，大部分檔位出現空置的原因，為政府向攤販提供特惠金收回牌照而造成，故此整體小販牌照數目並沒有增加。(資料圖片)

政府在2009年檢討小販發牌政策後，曾重新簽發219個小販牌照，當時吸引逾7500人申請，而食環署亦在2018年作了調查，3600名受訪者中逾7成人表示有興趣加入小販行業，顯出民間對牌照仍有需求，不過，張延指有關調整未及全面。「調查只問了曾申請攤檔但失敗的人，這結果只能代表某批人，而不是全部有需要的人士。」他表示，民間團體曾就曾參與墟市擺賣的檔主作出統計及估算，估計最終申請牌照的人數會達逾萬人，故認為政府應大量增發流動及固定小販牌照：「至少也要過千個，署方需要評估需求。」張延認為，現時正是評估及增發牌照的好時機，指署方應在是次申請期結束、了解初步的牌照需求後，馬上準備下一輪的申請。

聯盟又指，天水圍、東涌等新市鎮及北區、元朗、離島、葵青等貧窮率最高的地區，現時並無設置任何墟市區或固定小販攤檔，而署方未藉此機會研究增設小販排檔及墟市區，反映政府只從方便管理的角度出發，忽視小販、墟市的經濟及扶貧價值，漠視市民訴求，故建議政府利用在全港各區閒置土地，設立固定墟市區，並立即開放現有閒置土地予團體申請各式墟市。