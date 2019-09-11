【華爾登餅店】從政治冷感到烘焙反修例月餅　老闆：社區變人沒變

從西營盤站B2出口走進第二街，沿途有裝修新穎的咖啡店、招牌斑駁的多年老店，亦有落下鐵閘的空舖。道路陡峭，上下斜坡的人要把身體傾斜20度，維持這個度數走數百米，撲鼻傳來一陣麵包香。那裡有一間屹立35年的餅店：華爾登餅店。 往店舖內窺望，偶爾不見老闆的蹤影，熟稔的人就知道，你需要親自走至烘焙室門外，呼喚Naomi，Naomi便會放下手上的工作，穿着圍裙，從幽靜的烘焙室走出來。「我鍾意留喺入面，自己靜靜地整餅，唔鍾意對客。」Naomi一邊說，一邊為月餅餡蓋上寫有「不撤不散」的模具。 攝影：黃寶瑩

製作金句月餅：鼓勵香港人

自反修例運動爆發以來，「華爾登餅店」因推出「不撤不散」、「齊上齊落」、「香港人」、「Be Water」等金句月餅而聲名大噪。未及中秋，每天製作的數百個月餅早早賣完，記者於下午四時左右到訪，亦撲了個空。

Naomi說，製作反修例金句月餅只是一個巧合，「本來打算今年用『口頭蟬』作主題，詎料剛好發生反修例運動……612之後，我覺得香港人需要一些鼓勵，一些for fun的東西令社會氣氛變得更好。靈機一觸，就決定把金句寫在月餅上。」

反修例政治潮語月餅逐個睇

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討厭做餅 卻成餅店老闆

Naomi在烘焙室內搓麵糰，把紅豆餡於進麵糰內，雙手慢慢揉搓，搓成一個白色的球，然後放進模具內，用力按壓，製成一個個寫有「不撤不散」、「齊上齊落」的月餅。在烤焗月餅時，Naomi說，原來，她不喜歡整餅，「從小到大，對整餅都沒有興趣，簡直可以用討厭來形容！」

討厭整餅的人卻成為餅店第三代傳人，一切源於9年前父親的身故。「店舖一直由爸媽打理，父親因病去世後，媽媽要獨力擔起整間店，但冇理由扔低佢，我唯有辭掉做了8年的工作。」一下子放棄原來的事業，當時才二十多歲的Naomi覺得「很不甘心。」

月餅製作過程

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政治冷感：林鄭做過咩？

這種「不甘心」在近兩個月逐漸消滅，因為開舖讓她擁有「自由」，例如可以選擇製作反修例月餅。但原來在此之前，Naomi是一個政治冷感的人，她調侃說：「我係政治冷感得好緊要，連梁家傑係邊個，林鄭月娥做特首做咗啲咩都唔知。」

5年前雨傘運動，Naomi曾在金鐘「瞓街」，但走上街頭，只是出於羊群心理，「其實當時我連點解發生雨傘運動都唔知。但見咁多香港人行嚟，朋友又出去，咁咪去睇下囉，又有得瞓街，覺得好神奇。」直至反修例運動，她開始關心社會，「因為聽到好多人出聲，開始思考：點解咁多人出嚟？先知原來個社會有咁多事發生。」

Naomi說，若要焗出來的效果更好看，塗蛋黃漿時要避開凸出的字，否則烤出來會較黑。（黃寶瑩攝）

走出烘焙室 走進社區

於是，Naomi終於拖着沉重的步伐，走出烘焙室。自六月起的各場遊行，她都會儘量抽身出席，尤其是港島區的數次大型遊行，「會早少少落閘去參加遊行。」走進社區，讓她看到社區已變得不再一樣。

她形容，以前的西營盤是一個「島嶼」，「未有地鐵之前，這裡交通不那麼方便，很少有外人進來，嚟嚟去去都是那些人，但現在多了很多人來朝勝、打卡，又多了很多外國人，好似機場咁。」自2014年港島線延線開通以來，西環就由寧靜的小島變成熱鬧的機場。

西環的「安樂」與「恐怖」

走出烘焙室，她看到一個怎樣的社區？Naomi憶述，「以前放學，就會到餅店裡來，見到每分每秒都有客人。媽媽會在玻璃造的收銀櫃裡拿一些零錢給我，讓我出去玩。」那時候，拿着紙幣走出烘焙室，她感到一股紥實的安樂。

Naomi放下手上的朱古力筆，托一托鼻樑上的眼鏡，眼神由溫柔變成懼怕，「但728晚上，離開餅店，覺得好恐懼！」7月28日，市民發起「毋忘上環，追究上環開槍大遊行」，遭警方發反對通知書，僅批准在中環打花園的集會。那天晚上，警察在西環施放多枚催淚彈及橡膠子彈。

Naomi覺得，經過今次的反修例運動，「感覺到香港人可以好團結，有事會全部人衝出來。」（黃寶瑩攝）

與「戰場」有數街之隔的第二街那晚異常安靜，思毫嗅不到硝煙的味道。Naomi在晚上9時關店，方踏出店門，就看到數十米外有一堵由200名警察築起的人牆，「好驚，明明嗰度好和平，前面又冇市民，點解要企喺度？仲要拎住警棍同盾牌，真係好驚！以前對警察唔會有呢種感覺，我心底都知佢哋唔會，但網上太多警察打人的片喇，會諗：佢哋會唔會失控㗎？萬一佢哋開槍點算啊？佢哋就喺我隔離咋！」她折返店舖，在裡面逗留了近半小時，才決定鼓起勇氣穿過這堵人牆，「好恐怖啊！」她猶有餘悸。

Naomi說，她製作反修例金句月餅，目的是要為香港人打氣，鼓勵港人。（黃寶瑩攝）

「社區變了，但這裡的人沒有變」

眼看着自己熟悉的社區由安樂變得恐怖，Naomi也曾心灰意冷，「但我唔覺得絶望，都要生存㗎啦，一定要保持一個樂觀的心態。」於是她在店門豎起一道松木板連儂牆，又將店舖變成休息站，提供生理鹽水等幫有需要人士洗眼。

立場鮮明，Naomi亦曾被政見不同的人針對，「有人在網上留言恐嚇話要喺我舖頭放老鼠。」Naomi看得很開，「我又冇做壞事，驚咩啫？」

但一眾街坊卻嚇壞了，有人把留言截圖傳給她，叫她切記小心；有人留下自己的聯絡電話，叫她有事打給他；有人從山腳走上陡峭的斜坡，特意到餅店問候她。Naomi咧嘴笑說，這班街坊，就是她喜歡西環的原因，「社區變了，但這裡的人沒有變。」