【9.14集會】國難五金長沙灣道再開業　警入舖搜查兩小時

於近日示威遊行期間短暫開業、售賣防具的臨時舖「國難五金」，早前開，店舖今午於深水埗開業時再次被警方搜查。 出售頭盔、眼罩、口罩及手套等防具的臨時舖「國難五金」，過去於示威遊行的日子於不同地點短暫開業，惟於8月10日及31日曾兩度開業即被警方搜查，其中8月31日警方於西營盤店舖拘捕8人，警方指8人涉嫌藏有攻擊性武器，於店內檢獲通渠水、棒球、強力吹風機、噴壺、噴漆及12張記者證。

國難五金今開舖 再遭警搜查

出售頭盔、眼罩、口罩及手套等防具的臨時舖「國難五金」，過去於示威遊行的日子於不同地點短暫開業。繼早前曾被警方搜查及帶走，店舖今（14日）午於深水埗開業時再次被警方搜查。今日國難五金於長沙灣道開店，據其Facebook透露，下午有約48名軍裝及便衣警員帶同搜查令，到店舖搜查，而國難五金的律師亦到場協助，其後由5名警員進內搜查近兩小時後離開。

負責人質疑警方政治打壓 影響營商自由

國難五金負責人李政熙透露，今日開舖不久便有警員到場搜查，並搜至傍晚6時半。他表示，警員帶同手令到場，沒有表示有任何懷疑，惟搜查令上列明的地均為「長沙灣道127號」，並未有注明哪一間地舖，但只搜查國難五金的地舖。他質疑警方行動是選擇性執法，有意作出政治打壓，「覺得營商環境受嚴重政治打壓，影響營商自由，合法商店合理售賣，我地牟利純賺錢。」國難五金今天主要售賣頭盔和眼罩等防具，而在晚上七時許，現場尚有數十人在國難五金排隊購物。

晚上七時許，尚有數十客戶在國難五金排隊購物。（王譯揚攝）

長租深水埗地舖

李政熙指，他們已經和長沙灣道127號D舖業主簽署長期租約，打算在一星期開店兩天。「深水埗好多市民都冇呢類面罩，想好似759咁總有一間係左近。如果警署外聚有潛在客戶就開耐啲。」而他表示，該店接近警署，但不怕受到警方阻撓營業，「唔怕，作為商人佢黎保護我係應份。」

國難五金負責人透露，已於深水埗長租地舖，料一星期開兩天。（王譯揚攝）

國難五金在多次示威開檔，於8月10日及31日曾兩度開業即被警方搜查，其中8月31日警方於西營盤店舖拘捕8人，警方指8人涉嫌藏有攻擊性武器，於店內檢獲通渠水、棒球、強力吹風機、噴壺、噴漆及12張記者證。